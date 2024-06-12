В Украине значительно выросли поступления от игорного бизнеса: нардеп назвал цифры — Finance.ua

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В Украине значительно выросли поступления от игорного бизнеса: нардеп назвал цифры

Казна и Политика
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В Украине значительно выросли поступления от игорного бизнеса: нардеп назвал цифры
В Украине значительно выросли поступления от игорного бизнеса: нардеп назвал цифры
За первые пять месяцев 2024 года в государственный бюджет Украины поступило 7,38 млрд грн налогов от игорного бизнеса.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«По налоговым поступлениям из игорного бизнеса. За первые пять месяцев года в бюджет поступило 7,38 млрд грн», — говорится в сообщении.
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По его словам, налоговые поступления от игорного бизнеса в этом году были в 101 раз больше, чем за январь-май 2021 года, в 38 раз больше, чем за январь — май 2022, и в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
«Это притом что были лишены лицензии некоторые операторы и до сих пор есть большая часть тени», — подытожил Железняк.
Напомним, ежедневные расходы украинцев в онлайн-казино составляют 400 миллионов гривен.
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Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом.
Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет». В частности, документ предлагает ограничить доступ к азартным играм для военных.

Как работают онлайн-казино и почему это проблема для Украины

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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