Рейтинг стран по доходу в секторе онлайн-казино в 2024 году — Finance.ua
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Рейтинг стран по доходу в секторе онлайн-казино в 2024 году

Мир
11
Рейтинг стран по доходу в секторе онлайн-казино в 2024 году
Рейтинг стран по доходу в секторе онлайн-казино в 2024 году, Фото: zn.ua
В этом году в рейтинге стран по доходу в секторе онлайн-гемблинга США заняли первое место.
Об этом свидетельствуют данные прогноза Japanese Online Casino Guide, опубликованного на основе данных Statistica.
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Результаты показывают значительный рост популярности этой отрасли по всему миру.

Рейтинг стран по доходу в секторе онлайн-казино в 2024 году

На первом месте с доходом в $23,03 млрд находятся Соединенные Штаты Америки, с ожидаемым приростом на 20,3%.
Второе место заняла Великобритания с доходом $13,78 млрд, где примерно 27,9% населения планирует участвовать в игре онлайн.
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Австралия заняла третье место с доходом в размере $10,14 млрд, будучи третьей по количеству потенциальных онлайн-гемблеров.
Остальные позиции ТОП-10 выглядят следующим образом:
  • Япония ($6,19 млрд);
  • Германия ($5,65 млрд);
  • Канада ($4,19 млрд);
  • Франция ($4,12 млрд);
  • Италия ($3,21 млрд);
  • Индия ($2,9 млрд);
  • Испания ($1,97 млрд).
Напомним, народный депутат Алексей Леонов сообщил, что украинцы ежедневно тратят в онлайн казино 400 миллионов гривен.

Справка Finance.ua:

  • по данным The Village, в прошлом году от игорного бизнеса государство получило 10,4 миллиарда гривен налогов;
  • в 2022 году, по словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, государство получило от платы за лицензии и от уплаты налогов 1,9 миллиарда гривен. В 2021 году этот показатель составил 2,3 миллиарда.
По материалам:
НВ
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