Рейтинг стран по доходу в секторе онлайн-казино в 2024 году — Finance.ua

Рейтинг стран по доходу в секторе онлайн-казино в 2024 году Сегодня 05:18 — Мир

Рейтинг стран по доходу в секторе онлайн-казино в 2024 году, Фото: zn.ua

В этом году в рейтинге стран по доходу в секторе онлайн-гемблинга США заняли первое место.

Об этом свидетельствуют данные прогноза Japanese Online Casino Guide, опубликованного на основе данных Statistica.

Результаты показывают значительный рост популярности этой отрасли по всему миру.

Рейтинг стран по доходу в секторе онлайн-казино в 2024 году

На первом месте с доходом в $23,03 млрд находятся Соединенные Штаты Америки, с ожидаемым приростом на 20,3%.

Второе место заняла Великобритания с доходом $13,78 млрд, где примерно 27,9% населения планирует участвовать в игре онлайн.

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Австралия заняла третье место с доходом в размере $10,14 млрд, будучи третьей по количеству потенциальных онлайн-гемблеров.

Остальные позиции ТОП-10 выглядят следующим образом:

Япония ($6,19 млрд);

Германия ($5,65 млрд);

Канада ($4,19 млрд);



Франция ($4,12 млрд);



Италия ($3,21 млрд);



Индия ($2,9 млрд);



Испания ($1,97 млрд).



400 миллионов гривен. Напомним, народный депутат Алексей Леонов сообщил , что украинцы ежедневно тратят в онлайн казино

Справка Finance.ua:

по данным The Village, в прошлом году от игорного бизнеса государство получило 10,4 миллиарда гривен налогов;

в 2022 году, по словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, государство получило от платы за лицензии и от уплаты налогов 1,9 миллиарда гривен. В 2021 году этот показатель составил 2,3 миллиарда.

НВ По материалам:

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