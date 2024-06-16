В мае вырос объем кредитования бизнеса — Finance.ua

В мае вырос объем кредитования бизнеса Сегодня 08:01 — Кредит&Депозит

В мае вырос объем кредитования бизнеса

В мае прирост гривневых кредитов бизнеса за месяц составил 1,4% или 7,3 млрд грн до 535,9 млрд грн.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Национального банка.

В годовом исчислении рост ускорился с 6,3% до 8,6%.

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В мае объем кредитов вырос на 1,7%, или на 17,4 млрд грн до 1,04 трлн грн, по сравнению с апрелем.

Прирост гривневых кредитов домашними хозяйствами (кроме физических лиц — предпринимателей) в мае составил 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем или 4,3 млрд грн до 233,8 млрд грн.

В то же время общий объем средств клиентов в банках в мае увеличился на 1,4% за месяц, или на 35,6 млрд грн. Таким образом, клиенты держат в украинских банках уже более 2,5 трлн грн.

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В частности, домашние хозяйства увеличили остатки средств на гривневых счетах за месяц на 14,9 млрд грн, или 2,1%. Рост средств населения на счетах в национальной валюте в годовом исчислении составляет 21,3%.

Средства на счетах украинцев в иностранной валюте в мае практически не росли: прирост составил всего 0,2% за месяц и 3,9% в годовом исчислении.

Напомним, Совет по финансовой стабильности (СФС) на заседании 6 июня 2024 одобрил Стратегию по развитию кредитования.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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