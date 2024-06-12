Фонд гарантирования расширил список банков-агентов — Finance.ua

Фонд гарантирования расширил список банков-агентов Сегодня 16:15 — Кредит&Депозит

Фонд гарантирования расширил список банков-агентов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц расширил список банков-агентов, через которые производится выплата средств клиентам ликвидированных банков, до 15 учреждений. В список внесли Радабанк и А-Банк

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

На сегодняшний день вкладчики обанкротившихся банков могут получить средства (наличными или на счет) как непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и ИНН, так и дистанционно, без физического посещения отделения банка.

Список учреждений, которые производят выплаты средств клиентам ликвидированных банков:

ПриватБанк,

Идея Банк,

Правэкс Банк,

Кредобанк,

Укргазбанк,

ПУМБ,

Таскомбанк,

Банк «Пивденный»,

Универсал Банк,

Ощадбанк,

Банк инвестиций и сбережений,

Аккордбанк,

Сенс Банк,

Радобанк,

А-банк.

Как получить выплаты онлайн

По состоянию на май 2024 года 40% всех выплат были произведены именно в онлайн-режиме, в частности, через услугу «Возврат вкладов» в Дії.

Чтобы получить услугу в Дії:

авторизуйтесь в приложении;

откройте раздел Услуги — Возврат вкладов;

выберите обанкротившийся банк, в котором у вас был счет. Если деньги держали в нескольких банках, заявки подаются отдельно;

выберите карту єПідтримка, на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте Фонда, являющемся участником услуги. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карту єПідтримка в одном из банков-агентов Фонда;

уточните контактные данные для связи;

проверьте заявку;

подпишите заявку с помощью Дія.Підпис.

Дистанционные выплаты производят шесть банков-агентов: ПриватБанк , Укргазбанк, Сенс Банк, Банк «Пивденный», ПУМБ, Таскомбанк.

Возмещение вкладов

На время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения введена норма о 100% возмещении средств по банковским вкладам.

Это означает, что вкладчикам банков, в отношении которых принято решение о выводе из рынка во время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода.

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