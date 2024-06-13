Под какой процент можно разместить деньги на депозит — НБУ Сегодня 09:00 — Кредит&Депозит

Под какой процент можно разместить деньги на депозит — НБУ

Депозиты остаются излюбленным инструментом для сбережения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%.

В мае средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых.

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Это на 0,2 п. п ниже месяца назад.

Об этом сообщает Национальный банк Украины ( НБУ ).

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозиты

Депозитный портфель банков для населения вырос на 2,2% до 1,119 трлн гривен и превышает уровень начала года — 1,078 трлн гривен.

Напомним, по мнению директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева, гривневые депозиты все же остаются привлекательными для граждан из-за их пассивной прибыли.

По состоянию на 1 мая 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 244,2 млрд грн, что на 15,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

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В какой валюте украинцы держат вклады:

вклады в национальной валюте — 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за апрель);

вклады в иностранной валюте — 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за апрель).

снизился за месяц на 21 млрд грн. Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая 2024 года составила 35,5%, что на 0,5 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 апреля 2024 года. Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 20,6 млн грн, в то же время объем предоставленных банками кредитов вырос на 17,7 млрд грн. А объем неработающих кредитов в банкахДоля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая 2024 года составила 35,5%, что на 0,5 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 апреля 2024 года. Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 20,6 млн грн, в то же время объем предоставленных банками кредитов вырос на 17,7 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины снижает учетную ставку и другие ставки, по которым он проводит операции с банками, учитывая стремительное замедление инфляции. В то же время, снижение ставок постепенно оживляет и кредитование. Об этом Нацбанк отмечает в своем экономическом прогнозе.

Ставки по гривневым депозитам и военным облигациям и далее превышают как текущий, так и ожидаемый уровень инфляции. Следовательно, они остаются интересными для вкладчиков.

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