Объем неработающих кредитов в банках уменьшился за месяц на 21 млрд грн — Finance.ua

Объем неработающих кредитов в банках уменьшился за месяц на 21 млрд грн Сегодня 15:49 — Кредит&Депозит

Объем неработающих кредитов в банках уменьшился за месяц на 21 млрд грн

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая 2024 составила 35,5%, что на 0,5 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 апреля 2024 года.

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка.

Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 20,6 млн грн, в то же время объем предоставленных банками кредитов вырос на 17,7 млрд грн.

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Количество невозвращенных кредитов сокращается как в бизнес-сегменте кредитования, так и в частном кредитовании физических лиц, включая тех, кто осуществляет коммерческую деятельность. В частности, по корпоративному сектору сократились показатели NPL за один месяц с 43,92% до 43,70%, а по частным лицам — с 21,42% до 20,6%.

Больше всего сократились невозвращенные кредиты в финансировании частных лиц. В начале года показатель составлял 23,5%, а на май — показатель сократился на 2,9%.

Напомним, до полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.

Как изменялась доля NPL:

2018 г. — 54,54%;

2019 г. — 51,85%;

2020 г. — 48,36%;

2021 г. — 41,00%;

2022 г. — 30,02%;

2023 г. — 38,12%.

«Последствия войны — разрушение активов и залогового имущества, падение доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты, снижают качество кредитных портфелей банков и приводят к увеличению отчислений в резервы», — отмечают в Национальном банке.

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