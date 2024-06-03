Объем неработающих кредитов в банках уменьшился за месяц на 21 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Объем неработающих кредитов в банках уменьшился за месяц на 21 млрд грн

Кредит&Депозит
16
Объем неработающих кредитов в банках уменьшился за месяц на 21 млрд грн
Объем неработающих кредитов в банках уменьшился за месяц на 21 млрд грн
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая 2024 составила 35,5%, что на 0,5 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 апреля 2024 года.
Об этом свидетельствует статистика Нацбанка.
Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 20,6 млн грн, в то же время объем предоставленных банками кредитов вырос на 17,7 млрд грн.
Читайте также
Количество невозвращенных кредитов сокращается как в бизнес-сегменте кредитования, так и в частном кредитовании физических лиц, включая тех, кто осуществляет коммерческую деятельность. В частности, по корпоративному сектору сократились показатели NPL за один месяц с 43,92% до 43,70%, а по частным лицам — с 21,42% до 20,6%.
Объем неработающих кредитов в банках уменьшился за месяц на 21 млрд грн
Больше всего сократились невозвращенные кредиты в финансировании частных лиц. В начале года показатель составлял 23,5%, а на май — показатель сократился на 2,9%.
Напомним, до полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.
Как изменялась доля NPL:
  • 2018 г. — 54,54%;
  • 2019 г. — 51,85%;
  • 2020 г. — 48,36%;
  • 2021 г. — 41,00%;
  • 2022 г. — 30,02%;
  • 2023 г. — 38,12%.
«Последствия войны — разрушение активов и залогового имущества, падение доходов и ухудшение платежеспособности заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты, снижают качество кредитных портфелей банков и приводят к увеличению отчислений в резервы», — отмечают в Национальном банке.
Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно производим расчет и подбор кредитных предложений.

Выбрать кредит 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.