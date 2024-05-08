Шмигаль розповів, які програми підтримки бізнесу допомагають відновлювати економіку — Finance.ua
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Шмигаль розповів, які програми підтримки бізнесу допомагають відновлювати економіку

Казна та Політика
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Шмигаль розповів, які програми підтримки бізнесу допомагають відновлювати економіку
Шмигаль розповів, які програми підтримки бізнесу допомагають відновлювати економіку
У квітні цього року Україна змогла вийти на об'єми довоєнного експорту. Цього вдалося досягти завдяки новому морському коридору, страхуванню воєнних ризиків, інвестиціям у логістику та підтримці українського експорту.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.
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Він зазначає, що програми підтримки бізнесу допомагають поступово відновлювати економіку, а також покращувати ділову активність.

«єРобота»

«15 тисяч підприємців отримали гранти за програмою „єРобота“. Надзвичайний успіх, бо це переважно нові бізнеси, які вже створили тисячі нових робочих місць», — сказав очільник Уряду.
Він додав, що через програму «єРобота» створено більш ніж 500 нових ветеранських бізнесів.
Гранти за цим компонентом можуть отримати як ветерани, так і члени родин учасників бойових дій.
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«Крім того, Уряд продовжує видавати гранти для переробних підприємств. Вже ухвалили рішення про виділення 636 грантів на суму 3,3 млрд грн», — відзначив Денис Шмигаль.

«Доступні кредити «5−7-9»

Уряд продовжує також програму доступних кредитів «5−7-9». За час дії воєнного стану підприємці отримали понад 53 тисячі таких доступних кредитів загальною сумою майже 213 млрд грн.
«Розширюємо мережу індустріальних парків. Запустили оновлену програму „Зроблено в Україні“ та відкрили 8 відповідних офісів у регіонах. Це платформа для взаємодії з бізнесом, це підтримка українського виробника, це популяризація українських товарів», — зауважив прем'єр-міністр.
За словами Шмигаля, усі ці заходи посилюють економіку та країну.
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За матеріалами:
Finance.ua
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