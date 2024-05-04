«Власна справа»: скільки українців отримають гранти на реалізацію бізнесу (інфографіка) — Finance.ua

«Власна справа»: скільки українців отримають гранти на реалізацію бізнесу (інфографіка) Сьогодні 19:03 — Казна та Політика

«Власна справа»: скільки українців отримають гранти на реалізацію бізнесу (інфографіка)

Зі старту програми «Власна справа» її переможцями вже стали понад 16 тисяч українців, які отримають ₴3,8 мільярда на започаткування або розвиток свого бізнесу.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Зокрема, цього року переможцями сьомої хвилі програми стали 526 українців, які отримають на розвиток своєї справи ₴127 мільйонів.

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«Понад 16 тис. українців стали переможцями програми „Власна справа“ і отримають від держави мікрогранти на старт або масштабування свого бізнесу загалом на ₴3,8 мільярда. Більшість з них — це підприємці, які беруть грант, щоб інвестувати у розвиток свого бізнесу, нарощування обсягів продукції чи послуг, освоєння нових видів діяльності. І при цьому вони створюють нові робочі місця. Загалом переможці програми створять понад 35 тис. нових робочих місць в усіх регіонах країни», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

У яких регіонах найбільше грантоотримувачів

Серед отримувачів мікрогрантів сьомої хвилі 50% жінок, 41% чоловіків та 9% юридичних осіб. Понад 75% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів у:

Львівській області - 70 осіб;

Івано-Франківській області - 60 осіб;

Київській області - 42 особи;

місті Києві - 39 осіб.

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці сьомої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 169 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування — 94 особи;

переробна промисловість — 69 осіб.

У відомстві нагадали, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.

Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

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Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Обов’язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Нагадаємо, уряд Норвегії запускає нову грантову програму для підтримки громадянського суспільства в Україні. На реалізацію планують виділити майже $6,4 млн. Проєкт діятиме до 2027 року включно.

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