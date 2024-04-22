Громадські організації в Україні можуть отримати гранти від Норвегії — Finance.ua
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Громадські організації в Україні можуть отримати гранти від Норвегії

Казна та Політика
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Громадські організації в Україні можуть отримати гранти від Норвегії
Громадські організації в Україні можуть отримати гранти від Норвегії
Уряд Норвегії запускає нову грантову програму для підтримки громадянського суспільства в Україні. На реалізацію планують виділити майже $6,4 млн. Проєкт діятиме до 2027 року включно.
Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії.
«Громадянське суспільство відіграє в Україні центральну роль в об'єднанні країни та зміцненні стійкості проти російської загарбницької війни. Норвегія розпочинає нову грантову програму — на основі подання заявок, для підтримки роботи суспільства — і виділяє на це 70 мільйонів норвезьких крон ($6,37 млн)», — йдеться в дописі.
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Зазначається, що в Україні є багато добре відомих організацій, зокрема у сфері прав людини, демократії, боротьби з корупцією та гуманітарної допомоги.

Хто може долучитися до програми

Міжнародні, українські, норвезькі та інші мережеві організації можуть подати заявку самостійно або в межах співпраці.
Партнерами можуть бути місцеві українські організації, наприклад неурядові, або організації за певними інтересами, профспілки чи незалежні медіа.
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Схема підтримки не включатиме гуманітарні зусилля, підтримку військових, приватного бізнесу чи організацій ООН.
Період підтримки триватиме з 2024-го до 2027 року включно. Кінцевий термін подачі заявок — 19 червня 2024 року.
За матеріалами:
theБабель
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