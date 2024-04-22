Громадські організації в Україні можуть отримати гранти від Норвегії — Finance.ua

Громадські організації в Україні можуть отримати гранти від Норвегії Сьогодні 15:37 — Казна та Політика

Громадські організації в Україні можуть отримати гранти від Норвегії

Уряд Норвегії запускає нову грантову програму для підтримки громадянського суспільства в Україні. На реалізацію планують виділити майже $6,4 млн. Проєкт діятиме до 2027 року включно.

Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії.

«Громадянське суспільство відіграє в Україні центральну роль в об'єднанні країни та зміцненні стійкості проти російської загарбницької війни. Норвегія розпочинає нову грантову програму — на основі подання заявок, для підтримки роботи суспільства — і виділяє на це 70 мільйонів норвезьких крон ($6,37 млн)», — йдеться в дописі.

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Зазначається, що в Україні є багато добре відомих організацій, зокрема у сфері прав людини, демократії, боротьби з корупцією та гуманітарної допомоги.

Хто може долучитися до програми

Міжнародні, українські, норвезькі та інші мережеві організації можуть подати заявку самостійно або в межах співпраці.

Партнерами можуть бути місцеві українські організації, наприклад неурядові, або організації за певними інтересами, профспілки чи незалежні медіа.

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Схема підтримки не включатиме гуманітарні зусилля, підтримку військових, приватного бізнесу чи організацій ООН.

Період підтримки триватиме з 2024-го до 2027 року включно. Кінцевий термін подачі заявок — 19 червня 2024 року.

theБабель За матеріалами:

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