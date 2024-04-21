Samsung отримає гранти від США на розширення виробництва мікросхем у Техасі — Finance.ua
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Samsung отримає гранти від США на розширення виробництва мікросхем у Техасі

Фондовий ринок
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Samsung отримає гранти від США на розширення виробництва мікросхем у Техасі
Samsung отримає гранти від США на розширення виробництва мікросхем у Техасі
Адміністрація Джо Байдена надасть Samsung грантів на $6,4 мільярда для того, щоб компанія змогла розширити виробництво мікросхем у центральному Техасі.
Про це пише Reuters.
Фінансування допоможе збільшити виробництво мікросхем для аерокосмічної, оборонної та автомобільної промисловості, а також зміцнити національну безпеку США.
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«Повернення передового виробництва чипів до Америки є важливою новою главою в нашій напівпровідниковій промисловості», — сказала радниця Білого дому з економічних питань Лаель Брейнард.

Які підприємства отримають кошти

Міністерка торгівлі Джина Раймондо розповіла, що у межах цього фінансування підтримають два підприємства з виробництва чипів, дослідницький центр і пакувальний завод.
«Ці інвестиції дозволять США знову стати світовим лідером не лише в розробці напівпровідників, де ми зараз лідируємо, але й у виробництві, передовій упаковці, дослідженнях і розробках», — зазначила Раймондо.
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Samsung інвестує приблизно $45 мільярдів у будівництво та розширення своїх об'єктів у Техасі до кінця десятиліття.
Нагадаємо, компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отримає від США субсидію у розмірі 6,6 млрд дол. на виробництво мікрочипів у Фініксі, штат Аризона, а також до 5 млрд дол. у вигляді пільгових кредитів.
За матеріалами:
mezha.media
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