Samsung отримає гранти від США на розширення виробництва мікросхем у Техасі — Finance.ua

Samsung отримає гранти від США на розширення виробництва мікросхем у Техасі Сьогодні 23:03 — Фондовий ринок

Samsung отримає гранти від США на розширення виробництва мікросхем у Техасі

Адміністрація Джо Байдена надасть Samsung грантів на $6,4 мільярда для того, щоб компанія змогла розширити виробництво мікросхем у центральному Техасі.

Про це пише Reuters.

Фінансування допоможе збільшити виробництво мікросхем для аерокосмічної, оборонної та автомобільної промисловості, а також зміцнити національну безпеку США.

«Повернення передового виробництва чипів до Америки є важливою новою главою в нашій напівпровідниковій промисловості», — сказала радниця Білого дому з економічних питань Лаель Брейнард.

Які підприємства отримають кошти

Міністерка торгівлі Джина Раймондо розповіла, що у межах цього фінансування підтримають два підприємства з виробництва чипів, дослідницький центр і пакувальний завод.

«Ці інвестиції дозволять США знову стати світовим лідером не лише в розробці напівпровідників, де ми зараз лідируємо, але й у виробництві, передовій упаковці, дослідженнях і розробках», — зазначила Раймондо.

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Samsung інвестує приблизно $45 мільярдів у будівництво та розширення своїх об'єктів у Техасі до кінця десятиліття.

Нагадаємо, компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отримає від США субсидію у розмірі 6,6 млрд дол. на виробництво мікрочипів у Фініксі, штат Аризона, а також до 5 млрд дол. у вигляді пільгових кредитів.

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