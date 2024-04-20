Компанія Tesla скоротить понад 10% працівників: у чому причина — Finance.ua

Компанія Tesla скоротить понад 10% працівників: у чому причина Сьогодні 23:04 — Фондовий ринок

Компанія Tesla скоротить понад 10% працівників: у чому причина

Компанія Tesla, власником якої є американський мільярдер Ілон Маск, оголосила про звільнення більше ніж 10% працівників у всьому світі на тлі падіння продажів автомобілів.

Про це повідомляє видання Reuters.

«Tesla звільнить понад 10% своєї робочої сили в усьому світі, на тлі того, як компанія бореться з падінням продажів і загостренням війни цін на електромобілі», — пише видання з посиланням на внутрішню записку.

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Видання додає, що станом на грудень 2023 року на найбільшого за ринковою вартістю автовиробника у світі працювало 140 473 співробітників.

Зазначається, що деякі співробітники вже були повідомлені про звільнення.

«Коли ми готуємо компанію до нашої наступної фази зростання, надзвичайно важливо розглянути кожен аспект компанії для скорочення витрат і підвищення продуктивності», — сказав генеральний директор Tesla Ілон Маск.

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Як зазначено у виданні, цьогоріч акції компанії впали приблизно на 31%, погіршивши показники перед іншими автовиробниками, таких як Toyota Motor і General Motors, чиї акції зросли на 45% і 20% відповідно завдяки повільному переходу споживачів від традиційних автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

«Заплановані скорочення робочих місць відбулися після того, як Tesla цього місяця повідомила, що її глобальні поставки автомобілів у першому кварталі впали вперше за майже чотири роки, на тлі того, як зниженню цін не вдалося підняти попит», — наголошує видання.

УНН За матеріалами:

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