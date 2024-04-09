Маск анонсував вихід роботаксі від Tesla у серпні — Finance.ua

Маск анонсував вихід роботаксі від Tesla у серпні 09.04.2024, 00:32 — Технології&Авто

Маск анонсував вихід роботаксі від Tesla у серпні

Компанія Tesla представить свій давно обіцяний сервіс роботаксі 8 серпня.

Про це повідомив гендиректор компанії Ілон Маск у соцмережі X

Це оголошення Маск зробив через кілька годин після того, як агентство Reuters опублікувало повідомлення про те, що автовиробник вирішив остаточно відмовитися від своїх давніх планів випустити відносно дешевий автомобіль, доступний широким масам.

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Як пише видання The Verge , майбутній автономний транспортний засіб може бути побудований на платформі автомобіля Tesla наступного покоління.

Повідомляється, що Маск сказав співробітникам, що замість створення масового електромобіля він хоче повністю зосередитися на автономному транспортному засобі, який зробить інші транспортні засоби застарілими.

Випуск роботизованого таксі Tesla задумувався ще з 2019 року, однак досі не був реалізований.

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Водночас критики стверджують, що впровадження автономних транспортних засобів стикнеться із серйозними викликами, включно з питаннями безпеки та нормативними перешкодами.

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