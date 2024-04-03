Tesla прозвітувала про найгірший квартал за три роки — Finance.ua

Tesla прозвітувала про найгірший квартал за три роки
У фінансовому звіті за перший квартал Tesla повідомила, що за цей час було поставлено 386 810 автомобілів — на 20% менше, ніж 484 507 електрокарів, відвантажених у попередньому кварталі.
Про це повідомляє TechCrunch.
Вперше за три останні роки квартальний результат виявився гіршим порівняно з аналогічним кварталом попереднього року. Випуск автомобілів також знизився, порівняно з минулим роком.
Внаслідок цього акції компанії на початку сьогоднішніх торгів впали більш ніж на 6%.
Два місяці тому Tesla попереджала про «помітне зниження» продажів у 2024 році порівняно з 2023 роком, що стало дуже успішним не в останню чергу за рахунок постійного зниження цін.
У січні компанія заявила, що знаходиться «між двома основними хвилями зростання», намагаючись збільшити виробництво футуристичного пікапа Cybertruck.
У розробці також знаходиться дешевший електромобіль, хоча компанія змінила свої плани, повідомивши про розробку нового виробничого процесу для зниження витрат.
Наприкінці кварталу Tesla докладала серйозних зусиль щодо стимуляції продажів, зокрема запропонувавши кожному покупцю місячну безкоштовну пробну версію свого передового програмного забезпечення Full Self-Driving для допомоги водію. Протягом березня компанія також не раз заявляла про майбутнє підвищення цін.
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Вжиті заходи не змогли істотно вплинути на продажі, в результаті чого цей квартал приніс акціонерам Tesla найбільше розчарування за останні кілька років. Компанія пов’язує такий невтішний результат із пошкодженням ліній електропередачі на своєму заводі в Німеччині внаслідок дій екоактивістів та з логістичними проблемами через піратські напади на кораблі в Червоному морі.
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