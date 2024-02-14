Tesla заробила 9 млрд доларів на автовиробниках, які не продають достатньо електрокарів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla заробила 9 млрд доларів на автовиробниках, які не продають достатньо електрокарів

Фондовий ринок
20
Tesla заробила 9 млрд доларів на автовиробниках, які не продають достатньо електрокарів
Tesla заробила 9 млрд доларів на автовиробниках, які не продають достатньо електрокарів
Із 2009 року компанія Tesla заробила $9 млрд шляхом продажу регулятивних кредитів іншим автовиробникам, що виготовляють автомобілі з традиційними двигунами і не виконують норми щодо викидів забруднювачів, які встановлені регулятивними органами.
Як відомо, правила викидів лише посилюються. Так, ЄС встановив більш суворі цілі щодо викидів автомобілів, починаючи з наступного року.
Читайте також
Отже, уповільнення електрифікації автотранспорту іншими автовиробниками гарантує, що регуляторний кредитний бізнес компанії лише процвітатиме.
За словами аналітиків, цей бізнес майже не несе додаткових витрат, тому продаж прав на викиди є фактично чистим прибутком американського виробника електроавто.
Читайте також
Tesla, яка завдяки своїм електромобілям виходить на ринок з низьким рівнем викидів, має надлишок «регулятивних кредитів». Інші виробники, які перевищують норми за викидами можуть купити у Tesla невикористані права на викиди, щоб відшкодувати свої перевищення та уникнути великих штрафів, зазначають експерти.
За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.