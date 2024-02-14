Tesla заробила 9 млрд доларів на автовиробниках, які не продають достатньо електрокарів — Finance.ua

Tesla заробила 9 млрд доларів на автовиробниках, які не продають достатньо електрокарів Сьогодні 06:07 — Фондовий ринок

Tesla заробила 9 млрд доларів на автовиробниках, які не продають достатньо електрокарів

Із 2009 року компанія Tesla заробила $9 млрд шляхом продажу регулятивних кредитів іншим автовиробникам, що виготовляють автомобілі з традиційними двигунами і не виконують норми щодо викидів забруднювачів, які встановлені регулятивними органами.

Як відомо, правила викидів лише посилюються. Так, ЄС встановив більш суворі цілі щодо викидів автомобілів, починаючи з наступного року.

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Отже, уповільнення електрифікації автотранспорту іншими автовиробниками гарантує, що регуляторний кредитний бізнес компанії лише процвітатиме.

За словами аналітиків, цей бізнес майже не несе додаткових витрат, тому продаж прав на викиди є фактично чистим прибутком американського виробника електроавто.

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Tesla, яка завдяки своїм електромобілям виходить на ринок з низьким рівнем викидів, має надлишок «регулятивних кредитів». Інші виробники, які перевищують норми за викидами можуть купити у Tesla невикористані права на викиди, щоб відшкодувати свої перевищення та уникнути великих штрафів, зазначають експерти.

Ampercar За матеріалами:

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