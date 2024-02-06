Tesla виплатить $1,5 мільйона за порушення правил поводження з небезпечними відходами — Finance.ua

Tesla виплатить $1,5 мільйона за порушення правил поводження з небезпечними відходами Сьогодні 00:50 — Фондовий ринок

Tesla виплатить $1,5 мільйона за порушення правил поводження з небезпечними відходами

Суд у Каліфорнії зобов’язав компанію Tesla Inc. виплатити 1,5 мільйона доларів у межах урегулювання цивільної справи щодо неправильного поводження компанії з небезпечними відходами в автосервісних центрах, енергетичних центрах і на заводі.

Про це повідомляє Associated Press.

У скарзі йдеться про незаконну утилізацію небезпечних відходів і порушення законів про їх зберігання та управління.

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«Електромобілі відіграють важливу роль у покращенні стану довкілля, але необхідно визнати, що під час їх виробництва та обслуговування утворюються шкідливі відходи», — сказав окружний прокурор округу Сан-Хоакін Рон Фрейтас.

Зазначається, що Tesla співпрацювала зі слідством і вжила заходів для виправлення ситуації.

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Досягнуто мирової угоди, яка передбачає 1,3 мільйона доларів у вигляді цивільних штрафів, 200 000 доларів на покриття витрат на розслідування, навчання співробітників і сторонні аудити відходів.

Tesla володіє та управляє приблизно 57 автосервісами та 18 сонячними електростанціями в Каліфорнії, а також виробляє електромобілі у місті Фремонт.

Укрінформ За матеріалами:

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