Tesla виплатить $1,5 мільйона за порушення правил поводження з небезпечними відходами — Finance.ua
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Tesla виплатить $1,5 мільйона за порушення правил поводження з небезпечними відходами

Фондовий ринок
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Tesla виплатить $1,5 мільйона за порушення правил поводження з небезпечними відходами
Tesla виплатить $1,5 мільйона за порушення правил поводження з небезпечними відходами
Суд у Каліфорнії зобов’язав компанію Tesla Inc. виплатити 1,5 мільйона доларів у межах урегулювання цивільної справи щодо неправильного поводження компанії з небезпечними відходами в автосервісних центрах, енергетичних центрах і на заводі.
Про це повідомляє Associated Press.
У скарзі йдеться про незаконну утилізацію небезпечних відходів і порушення законів про їх зберігання та управління.
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«Електромобілі відіграють важливу роль у покращенні стану довкілля, але необхідно визнати, що під час їх виробництва та обслуговування утворюються шкідливі відходи», — сказав окружний прокурор округу Сан-Хоакін Рон Фрейтас.
Зазначається, що Tesla співпрацювала зі слідством і вжила заходів для виправлення ситуації.
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Досягнуто мирової угоди, яка передбачає 1,3 мільйона доларів у вигляді цивільних штрафів, 200 000 доларів на покриття витрат на розслідування, навчання співробітників і сторонні аудити відходів.
Tesla володіє та управляє приблизно 57 автосервісами та 18 сонячними електростанціями в Каліфорнії, а також виробляє електромобілі у місті Фремонт.
За матеріалами:
Укрінформ
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