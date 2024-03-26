Tesla Model Y посіла перше місце за кількістю проданих авто — Finance.ua

Tesla Model Y посіла перше місце за кількістю проданих авто Сьогодні 05:08 — Фондовий ринок

Tesla Model Y посіла перше місце за кількістю проданих авто

У світовому рейтингу найбільш продаваних автомобілів 2023 року вперше за останні 20 років з’явився новий лідер — Tesla Model Y. Раніше верховенство тримала Toyota Corolla.

Про це йдеться у рейтингу за даними Focus2move.

Так, новим лідером ринку стала Tesla Model Y з 1,15 мільйонами проданих одиниць (+50,8%).

Toyota Corolla посіла друге місце з 1,13 мільйонами продажів (-1,1%), перервавши дуже довгу переможну серію.

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На третьому місці позашляховик Toyota RAV4 з 934 910 продажами (+5,9%).

На четвертому місці пікап Ford F-Series з 901 569 продажами (+13,4%).

На п’ятому місці Honda CR-V — 718 422 од. (+18%).

Також в ТОП-10 найпопулярніших авто увійшли: Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux та Ram.

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