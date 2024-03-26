Tesla Model Y посіла перше місце за кількістю проданих авто — Finance.ua

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Tesla Model Y посіла перше місце за кількістю проданих авто

Фондовий ринок
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Tesla Model Y посіла перше місце за кількістю проданих авто
Tesla Model Y посіла перше місце за кількістю проданих авто
У світовому рейтингу найбільш продаваних автомобілів 2023 року вперше за останні 20 років з’явився новий лідер — Tesla Model Y. Раніше верховенство тримала Toyota Corolla.
Про це йдеться у рейтингу за даними Focus2move.
Так, новим лідером ринку стала Tesla Model Y з 1,15 мільйонами проданих одиниць (+50,8%).
Toyota Corolla посіла друге місце з 1,13 мільйонами продажів (-1,1%), перервавши дуже довгу переможну серію.

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На третьому місці позашляховик Toyota RAV4 з 934 910 продажами (+5,9%).
На четвертому місці пікап Ford F-Series з 901 569 продажами (+13,4%).
На п’ятому місці Honda CR-V — 718 422 од. (+18%).
Також в ТОП-10 найпопулярніших авто увійшли: Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux та Ram.
Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

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За матеріалами:
Економічна Правда
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