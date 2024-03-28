Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla — Finance.ua
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Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla

Технології&Авто
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Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
Маск хоче збільшити попит на автопілот у машинах Tesla
Ілон Маск наполягає на розвитку функції автопілоту в машинах Tesla, пропонуючи всім покупцям безкоштовну місячну підписку.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив цього тижня співробітникам, що вони зобов’язані влаштовувати клієнтам тест-драйв з використанням цієї технології перед тим, як передавати ключі від нової машини.
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Американські водії, чиї автомобілі здатні працювати з FSD, отримають місячну безкоштовну пробну версію в найближчі дні, додав він у пості на X пізно ввечері в понеділок.
Tesla посилює просування технології допомоги водієві, яку вона називає «Повна здатність до самостійного водіння», прагнучи розширити використання суперечливої функції програмного забезпечення, оскільки вона стикається з перспективою нижчого зростання продажів цього року.
Система є вдосконаленою версією технології автопілота компанії, яка доступна на всіх нових Tesla і призначена для допомоги у виконанні таких завдань, як керування автомобілем і зміна смуги руху. Повне самостійне водіння, яке можна придбати за 12 000 доларів США авансом або 199 доларів США на місяць як послугу підписки, включає в себе функції, що дозволяють орієнтуватися на міських вулицях.
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Маск просуває технологію допомоги водієві Tesla в час інтенсивного регуляторного та правового контролю за тим, як вона розробляє і продає ці системи. Федеральний регулятор з автомобільної безпеки роками розслідує автопілот компанії, що призвело до того, що в грудні Tesla ініціювала відкликання двох мільйонів автомобілів.
Крім того, Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і бірж розпочали окремі розслідування, щоб з’ясувати, чи не вводила Tesla клієнтів та інвесторів в оману щодо роботи цієї технології.
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Останній крок Маска, спрямований на просування технології повного самостійного водіння, з’явився в той час, коли автовиробник випустив оновлену версію, яка, за словами Маска, більше покладається на штучний інтелект. Виробник електромобілів заявив, що близько 400 000 водіїв Tesla в Північній Америці завантажили програмне забезпечення, що лежить в основі пакету повного самостійного водіння.
За матеріалами:
Економічна Правда
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