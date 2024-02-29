Tesla планує розпочати випуск першого електричного спорткара у 2025 році — Finance.ua

Tesla планує розпочати випуск першого електричного спорткара у 2025 році Сьогодні 03:03 — Технології&Авто

Tesla планує розпочати випуск першого електричного спорткара у 2025 році

Автовиробник Tesla намагатиметься випустити свій електричний спортивний автомобіль Roadster наступного року. Презентувати дизайн планується наприкінці року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ілон Маск, пише Reuters.

«Ми радикально збільшили цілі проєктування нового родстера Tesla», — сказав Маск.

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За його словами, серійний дизайн авто буде завершено і представлено до кінця цього року.

Наприкінці 2017 року Tesla анонсувала Roadster, чотиримісний автомобіль із батарейним живленням, який спочатку планувалося випустити у 2020 році.

У 2021 році Маск відклав запуск Roadster на 2023 рік, пославшись на вузькі місця у глобальному ланцюжку поставок.

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У 2023 році Маск заявив, що Tesla сподівається розпочати виробництво свого електричного спортивного автомобіля Roadster наступного покоління, який давно відкладався.

Tesla за 2023 рік випустила 1,846 млн електромобілів, що на 35% більше, ніж за 2022-й.

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