Маск збільшив свою частку в Tesla — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Маск збільшив свою частку в Tesla

Фондовий ринок
51
Маск збільшив свою частку в Tesla
Маск збільшив свою частку в Tesla
Гендиректор і засновник Tesla Ілон Маск збільшив свою частку в компанії із 13% до 20,5%. Вартість частки оцінюють у трохи більше ніж 120 млрд дол.
Про це пише Business Insider із посиланням на документи, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Читайте також
Згідно з документом, Маску належить близько 441,06 млн звичайних акцій Tesla, а також опціони на купівлю 303,96 млн цінних паперів, які можуть бути реалізовані протягом 60 днів з 31 грудня 2023 року.
Раніше Маску належали 13% акцій Tesla, і це значне збільшення частки, зазначає Business Insider.
Читайте також
Але нинішня частка у 20,5% все ще менша за ту, яка була у Маска кількома роками раніше: тоді йому належали 22% акцій Tesla. У 2021−2022 роках він продав акції компанії майже на 40 млрд дол. Маск пішов на цей крок, щоб профінансувати придбання Twitter, погасити борги й оплатити податкові рахунки.
У січні Маск заявив, що хоче отримати 25% акцій Tesla, щоб мати більше впливу під час ухвалення рішення. «Мені незручно перетворювати Tesla на лідера в галузі штучного інтелекту і робототехніки, не маючи близько 25% контролю голосів», — написав тоді Маск в X.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.