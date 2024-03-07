Tesla більше не входить до 10 найдорожчих компаній США, її витіснила Visa — Finance.ua

Tesla більше не входить до 10 найдорожчих компаній США, її витіснила Visa Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Tesla більше не входить до 10 найдорожчих компаній США, її витіснила Visa

Tesla Inc. випала з десятки найдорожчих компаній США за ринковою капіталізацією, поступившись Visa Inc, яка обігнала її на 1,13 млрд доларів, пише MarketWatch.

У середу Tesla завершила торги з ринковою капіталізацією у розмірі 562,24 млрд доларів, поступившись Visa Inc, яка завершила день на рівні 563,37 млрд доларів.

Від початку року акції Tesla впали приблизно на 29%, через тиск з боку інвесторів на ціну акцій, що спричинило зниження рівня капіталізації до позначки 228 млрд доларів.

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Хоча валовий прибуток поступово покращився в четвертому кварталі 2023 року, аналітик «Baird» Бен Калло, прогнозує, що він впаде в першому кварталі. Крім того, аналітик зазначає, що оцінки поставок компанії впали та будуть падати й надалі.

Щодо Visa, то її акції залишаються стабільними, зростаючи на близько 8% з початку цього року та на 24% за останні 12 місяців. Зараз ціна їх акцій лише на 2% нижча за їх рекордний рівень.

УНН За матеріалами:

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