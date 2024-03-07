Tesla більше не входить до 10 найдорожчих компаній США, її витіснила Visa — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla більше не входить до 10 найдорожчих компаній США, її витіснила Visa

Фондовий ринок
27
Tesla більше не входить до 10 найдорожчих компаній США, її витіснила Visa
Tesla більше не входить до 10 найдорожчих компаній США, її витіснила Visa
Tesla Inc. випала з десятки найдорожчих компаній США за ринковою капіталізацією, поступившись Visa Inc, яка обігнала її на 1,13 млрд доларів, пише MarketWatch.
У середу Tesla завершила торги з ринковою капіталізацією у розмірі 562,24 млрд доларів, поступившись Visa Inc, яка завершила день на рівні 563,37 млрд доларів.
Від початку року акції Tesla впали приблизно на 29%, через тиск з боку інвесторів на ціну акцій, що спричинило зниження рівня капіталізації до позначки 228 млрд доларів.
Читайте також
Хоча валовий прибуток поступово покращився в четвертому кварталі 2023 року, аналітик «Baird» Бен Калло, прогнозує, що він впаде в першому кварталі. Крім того, аналітик зазначає, що оцінки поставок компанії впали та будуть падати й надалі.
Щодо Visa, то її акції залишаються стабільними, зростаючи на близько 8% з початку цього року та на 24% за останні 12 місяців. Зараз ціна їх акцій лише на 2% нижча за їх рекордний рівень.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.