Tesla розглядає можливість виробництва електрофургонів в Італії — Finance.ua

Tesla розглядає можливість виробництва електрофургонів в Італії Сьогодні 22:08 — Технології&Авто

Tesla розглядає можливість виробництва електрофургонів в Італії

Уряд Італії веде переговори з Tesla щодо виробництва в країні електричних вантажівок або фургонів. Перемовини розпочалися минулого місяця й нині активізувалися.

Про це заявив міністр бізнесу та промисловості Італії Адольфо Урсо, але в подробиці не вдавався. Однак з джерел у промислових колах відомо, що зміст розмови з Tesla Ілона Маска, пише electrek.co, перейшов у площину виробництва не легкових автомобілів, а електричних вантажівок та/або фургонів.

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Щоправда, під час недавнього візиту в Німеччину Маск заявив, що виробляти Tesla Semi в Європі буде діючий завод Gigafactory Berlin. При цьому варто зауважити, що Tesla не виробляє фургони.

З інших джерел відомо, що автовиробник співпрацює над електричним автомобілем, схожим на фургон, спеціально для The Boring Company.

Допоки невідомо, наскільки серйозні переговори з Італією. Іноді уряди швидко оголошують про будь-які контакти з Tesla, щоб дати сигнал галузям промисловості, що вони відкриті для бізнесу.

Не таємниця, що Італія веде активні переговори з іншими автовиробниками, в т. ч. зі Stellenatis щодо збільшення місцевого виробництва. Можливо, це може бути просто частиною тактики перемовин.

У цій ситуації найбільш вірогідним та наближеними до реалій можна вважати слова шефа Daimler Truck Мартіна Даума щодо реакції на заяву Ілон Маска про випуск в Європі вантажівок. Він, як йдеться в інтерв'ю Bloomberg TV, не вбачає у Tesla Semi великої загрози, яка так і не дійшла до серійного виробництва.

При цьому він нагадав, що Daimler Truck минулого року продала 15 електромобілів, тоді як Tesla реалізувала один (в Каліфорнії).

Керівник Daimler Truck зазначив, що Маск роками хотів вивести на ринок електричні важкі вантажівки, але ніколи цього не робив: «Ви не можете виграти війну лише з однією вантажівкою. Вам потрібні сотні різних типів вантажівок. Я б ніколи не сказав, що це неможливо, але це дуже, дуже великий проєкт».

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