Маск заявив, що його компанія розробила мозковий чип, який здатен повернути зір — Finance.ua

Маск заявив, що його компанія розробила мозковий чип, який здатен повернути зір Сьогодні 03:47 — Технології&Авто

Маск заявив, що його компанія розробила мозковий чип, який здатен повернути зір

Ілон Маск запевняє, що його компанія з виробництва мозкових чіпів Neuralink змогла повернути сліпим мавпам зір. За його словами, наступний продукт Neuralink називатиметься Blindsight і відновлюватиме зір тим, хто не бачить повністю.

Про це повідомляє Independent.

Мозковий чип Neuralink, який розробив Маск, зіткнувся з критикою зоозахисників через випробовування на мавпах, які є ключовою частиною його експериментальної роботи.

«Жодна мавпа не загинула або не отримала серйозних травм від пристрою Neuralink», — наголосив Ілон Маск.

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Як зазначає сам винахідник, наступний чип від Neuralink буде називатися Blindsight та відновлюватиме зір для тих у кого є проблеми із зором. Це буде дещо схоже на Telepathy, який дозволяє людям контролювати комп’ютер за допомогою мозку. Також він запевнив, що це вже працює на мавпах.

«Спочатку роздільна здатність буде низькою, як рання графіка Nintendo, але згодом вона може перевищити нормальний людський зір», — прокоментував роботу Blindsight Ілон Маск.

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