Маск відкриє доступ до чат-бота Grok всім преміум-підписникам X — Finance.ua

Маск відкриє доступ до чат-бота Grok всім преміум-підписникам X Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

Маск відкриє доступ до чат-бота Grok всім преміум-підписникам X

Мільярдер Ілон Маск заявив, що чат-бот Grok, створений його стартапом штучного інтелекту xAI, буде доступний для всіх преміальних підписників платформи соціальних мереж X (раніше -Twitter).

Про це пише Reuters.

Раніше чат-бот був доступний лише передплатникам Premium+.

Цього місяця Маск заявив, що xAI відкриє вихідний код Grok після того, як він подав до суду на OpenAI за те, що він нібито відмовився від своєї первісної місії на користь комерційної моделі.

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Цей крок може надати громадськості вільний доступ для експериментів з кодом, що лежить в основі технології, і дозволить xAI співпрацювати з такими фірмами, як Meta і Mistral, обидві мають моделі штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом.

Нагадаємо, Маск торік запустив xAI, щоб створити, за його словами, «ШІ, що максимально шукає істину». У грудні стартап запустив Grok для підписників Premium+.

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