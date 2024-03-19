Ілон Маск відкрив вихідний код чат-бота Grok — Finance.ua

Ілон Маск відкрив вихідний код чат-бота Grok Сьогодні 04:53 — Технології&Авто

Ілон Маск відкрив вихідний код чат-бота Grok

Американський мільярдер Ілон Маск відкрив вихідний код свого чат-бота зі штучним інтелектом Grok. Тепер дані доступні на сайті GitHub. Їх можуть переглядати та користуватися ними інші розробники.

Про це пише The New York Times. Видання зазначає, що Grok є продуктом xAI , компанії, яку Маск заснував минулого року. Хоча xAI є незалежною організацією від X, її технологію інтегровано в платформу соцмережі. Користувачі, які підписалися на преміум-функції X, можуть ставити питання Grok й отримувати відповіді.

«Відкривши код для перегляду та використання всіма, Маск ще більше втягнувся в бурхливу дискусію у світі штучного інтелекту щодо того, чи може це зробити технологію безпечнішою, чи просто відкрити її для зловживання», — пише NYT.

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Публікація вихідного коду допоможе іншим компаніям та розробникам вивчити, як сервіс виконує завдання, і покаже, як компанія xAI Ілона Маска буде оновлювати Grok. Не секрет, що ця розробка конкурує з технологіями OpenAI, Meta, Google та інших компаній, які займаються розвитком ШІ та впровадженням новинки у свої продукти.

У релізі компанії зазначено, що код розкриє відсутність тонкого налаштування для тільки одного конкретного завдання — наприклад, для діалогу. Раніше повідомлялося, що Маск, можливо, сподівається, що, дозволивши стороннім розробникам і дослідникам копирсатися в коді Grok, він може зробити модель більш популярною , а також отримати змістовні відгуки, які допоможуть покращити чат-бот.

«Принаймні деякі позиції навколо відкритого коду тісно пов’язані з інтересами бізнесу. Оскільки OpenAI є лідером ринку, пропонуючи найпотужнішого та, мабуть, найпопулярнішого чат-бота, у нього немає жодних причин відкривати вихідний код. Маск і xAI, з іншого боку, працюють над тим, щоб наздогнати згаяне, і щоб вирівняти умови гри, вони могли відкрити вихідний код, запрошуючи інших вдосконалювати технологію», — пише NYT.

Відкриття коду Grok

Заява про відкриття коду Grok пролунала після того, як Ілон Маск подав судовий позов проти творців ChatGPT — компанії OpenAI. У позові Маск, який був одним з засновників компанії, стверджує, що OpenAI порушує засновницьку угоду, отримуючи вигоду від своєї розробки зі штучним інтелектом. OpenAI у відповідь на позов заявила, що Маск прагнув об'єднати компанію з Tesla і стати її генеральним директором.

До слова, стартап зі штучним інтелектом xAI Ілон Маск запустив літом минулого року, щоб створити, за його словами, «ШІ, що максимально шукає істину». Ілон Маск сподівався кинути виклик OpenAI й створити альтернативу ChatGPT. У грудні стартап запустив Grok для підписників Premium+X.

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