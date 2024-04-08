Tesla розпочала виробництво праворульних машин у Німеччині — Finance.ua

Tesla розпочала виробництво праворульних машин у Німеччині
Tesla почала виробництво праворульних машин на своєму заводі в Берліні. Це знаменує собою важливий крок для компанії, яка, як очікується, незабаром вийде на індійський ринок, третій за величиною у світі.
Перші партії праворульних електромобілів Tesla, призначені для Індії, вже зійшли з конвеєра і, за прогнозами, будуть відправлені наприкінці цього року.
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Це означає, що виробник розпочав нову еру для електромобілів у країні з населенням понад 1 млрд осіб, де Tesla планує не тільки продавати свої автомобілі, а й інвестувати в будівництво зарядних станцій і закуповувати місцеві комплектуючі.
Чому Tesla обрала Індію? Минулого місяця індійський уряд знизив імпортні мита на електромобілі, за умови, що виробники інвестуватимуть у виробництво в країні.
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