Найбільший у світі виробник чипів TSMC збудує у США ще один завод — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільший у світі виробник чипів TSMC збудує у США ще один завод

Фондовий ринок
8
Найбільший у світі виробник чипів TSMC збудує у США ще один завод
Найбільший у світі виробник чипів TSMC збудує у США ще один завод
Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отримає від США субсидію у розмірі 6,6 млрд дол. на виробництво мікрочипів у Фініксі, штат Аризона, а також до 5 млрд дол. у вигляді пільгових кредитів.
Про це повідомляє Міністерство торгівлі США, передає Reuters.
TSMC має збільшити заплановані інвестиції на 25 мільярдів доларів — до 65 мільярдів.
Читайте також
Згідно з попередньою угодою, TSMC побудує третій завод у Фініксі до 2030 року — на додачу до двох підприємств у штаті, виробництво на яких, як очікується, розпочнеться у 2025 та 2028 роках.
Тайванська компанія вироблятиме найпередовіші у світі напівпровідники розміром 2 нанометри на своєму другому заводі в Аризоні.
Міністр торгівлі США Джина Раймондо наголосила, що такі чипи є критично важливими для нових технологій, включаючи штучний інтелект, а також для збройних сил.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.