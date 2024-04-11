Найбільший у світі виробник чипів TSMC збудує у США ще один завод — Finance.ua

Найбільший у світі виробник чипів TSMC збудує у США ще один завод Сьогодні 03:23 — Фондовий ринок

Найбільший у світі виробник чипів TSMC збудує у США ще один завод

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отримає від США субсидію у розмірі 6,6 млрд дол. на виробництво мікрочипів у Фініксі, штат Аризона, а також до 5 млрд дол. у вигляді пільгових кредитів.

Про це повідомляє Міністерство торгівлі США, передає Reuters

TSMC має збільшити заплановані інвестиції на 25 мільярдів доларів — до 65 мільярдів.

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Згідно з попередньою угодою, TSMC побудує третій завод у Фініксі до 2030 року — на додачу до двох підприємств у штаті, виробництво на яких, як очікується, розпочнеться у 2025 та 2028 роках.

Тайванська компанія вироблятиме найпередовіші у світі напівпровідники розміром 2 нанометри на своєму другому заводі в Аризоні.

Міністр торгівлі США Джина Раймондо наголосила, що такі чипи є критично важливими для нових технологій, включаючи штучний інтелект, а також для збройних сил.

Укрінформ За матеріалами:

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