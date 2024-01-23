Гендиректор OpenAI працює над створенням мережі заводів із виробництва чипів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гендиректор OpenAI працює над створенням мережі заводів із виробництва чипів

Технології&Авто
24
Гендиректор OpenAI працює над створенням мережі заводів із виробництва чипів
Гендиректор OpenAI працює над створенням мережі заводів із виробництва чипів
Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка є розробником ChatGPT, планує вкласти мільярди доларів від світових інвесторів у виробництво мікросхем та створити мережу заводів із виробництва напівпровідників.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Альтман проводив переговори з кількома великими потенційними інвесторами, аби залучити кошти для будівництва заводів із виробництва мікросхем.
Читайте також
За даними видання, серед компаній, які брали участь у перемовинах, G42 Group, яка спеціалізується на розробці штучного інтелекту і базується в Абу-Дабі, та японська холдингова компанія SoftBank Group Corp., яка спеціалізується на телекомунікаційних технологіях.
За словами джерел Bloomberg, OpenAI планує співпрацювати з провідними виробниками мікросхем, а мережа майбутніх заводів матиме глобальний масштаб.
«Перемовини між гендиректором OpenAI та інвесторами перебувають на ранній стадії, і повний список залучених партнерів наразі не відомий», — пише видання.
Читайте також
У статті йдеться про те, що Альтман занепокоєний тим, що в міру того, як штучний інтелект стає все більш поширеним, у світі може виникнути дефіцит мікросхем. Крім того, прогнози щодо виробництва мікросхем, пов’язаних зі штучним інтелектом, не відповідають попиту.
«Будівництво одного сучасного заводу потребує десятків мільярдів доларів, а створення мережі таких потужностей займе роки. Лише переговори з G42 були зосереджені на залученні від 8 до 10 млрд доларів», — пише Bloomberg.
Нагадаємо, стартап OpenAI, який є розробником ChatGPT, перебуває на початковій стадії переговорів про залучення нового раунду фінансування з оцінкою $100 млрд. В разі успіху OpenAI отримає звання одного із найдорожчих стартапів у світі.
Читайте також
Нещодавно компанія OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платних користувачів ChatGPT, де люди можуть ділитися персоналізованими версіями популярного чат-бота. Згодом даний магазин дасть можливість користувачам заробляти гроші на своїх творіннях.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.