Гендиректор OpenAI працює над створенням мережі заводів із виробництва чипів — Finance.ua

Гендиректор OpenAI працює над створенням мережі заводів із виробництва чипів 23.01.2024, 00:31 — Технології&Авто

Гендиректор OpenAI працює над створенням мережі заводів із виробництва чипів

Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка є розробником ChatGPT, планує вкласти мільярди доларів від світових інвесторів у виробництво мікросхем та створити мережу заводів із виробництва напівпровідників.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Альтман проводив переговори з кількома великими потенційними інвесторами, аби залучити кошти для будівництва заводів із виробництва мікросхем.

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За даними видання, серед компаній, які брали участь у перемовинах, G42 Group, яка спеціалізується на розробці штучного інтелекту і базується в Абу-Дабі, та японська холдингова компанія SoftBank Group Corp., яка спеціалізується на телекомунікаційних технологіях.

За словами джерел Bloomberg, OpenAI планує співпрацювати з провідними виробниками мікросхем, а мережа майбутніх заводів матиме глобальний масштаб.

«Перемовини між гендиректором OpenAI та інвесторами перебувають на ранній стадії, і повний список залучених партнерів наразі не відомий», — пише видання.

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У статті йдеться про те, що Альтман занепокоєний тим, що в міру того, як штучний інтелект стає все більш поширеним, у світі може виникнути дефіцит мікросхем. Крім того, прогнози щодо виробництва мікросхем, пов’язаних зі штучним інтелектом, не відповідають попиту.

«Будівництво одного сучасного заводу потребує десятків мільярдів доларів, а створення мережі таких потужностей займе роки. Лише переговори з G42 були зосереджені на залученні від 8 до 10 млрд доларів», — пише Bloomberg.

Нагадаємо, стартап OpenAI, який є розробником ChatGPT, перебуває на початковій стадії переговорів про залучення нового раунду фінансування з оцінкою $100 млрд. В разі успіху OpenAI отримає звання одного із найдорожчих стартапів у світі.

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