OpenAI частково зняв заборону на використання ChatGPT у військових цілях — Finance.ua
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OpenAI частково зняв заборону на використання ChatGPT у військових цілях

Технології&Авто
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OpenAI частково зняв заборону на використання ChatGPT у військових цілях
OpenAI частково зняв заборону на використання ChatGPT у військових цілях
Компанія OpenAI «непомітно» переформулювала правила щодо заборони на використання своєї продукції у військових цілях, прибравши пункт «використання у військових цілях і для ведення воєнних дій».
Про це повідомляє The Intercept.
Як зазначається, до 10 січня сторінка «Політика використання» OpenAI, що відкривалася в новій вкладці, містила заборону на «діяльність, яка має високий ризик фізичної шкоди, включаючи, зокрема, «розробку зброї» і «військові дії». Ця чітко сформульована заборона на військове застосування, здавалося б, виключає будь-яке офіційне використання державним військовим відомством.
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У новій політиці, зберігається заборона «використовувати наші послуги для заподіяння шкоди собі або іншим» і наводиться приклад «розробки або використання зброї», але зникла повна заборона на використання «у військових цілях і для ведення воєнних дій».
Огляд спеціальних ботів на базі ChatGPT, запропонований OpenAI, свідчить про те, що американські військові вже використовують цю технологію для прискорення документообігу.
Експерти, які проаналізували зміни в політиці компанії, заявили, що OpenAI, схоже, мовчки послаблює свою позицію проти ведення бізнесу з військовими.
За матеріалами:
Економічна Правда
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