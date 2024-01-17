OpenAI заборонила використовувати її ШІ-інструменти в політичних кампаніях — Finance.ua
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OpenAI заборонила використовувати її ШІ-інструменти в політичних кампаніях

Фінтех і Картки
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Компанія OpenAI оновила свої правила і заборонила користувачам та розробникам застосовувати її інструменти у виборчих кампаніях та лобіюванні.
Про це пише The Washington Post.
За словами газети, такий крок компанія зробила на тлі занепокоєнь з приводу дезінформації, що генерується штучним інтелектом.
«Ми працюємо над тим, щоб передбачити і запобігти відповідним зловживанням, таким як діпфейки, або чат-боти, що видають себе за політиків», — йдеться в повідомленні OpenAI в блозі.
«Компанія, яка створює популярного чат-бота ChatGPT, генератор зображень DALL-E і надає технології ШІ багатьом компаніям, включаючи Microsoft, заявила в понеділок у своєму блозі, що не дозволить людям використовувати свої технології для створення додатків для політичних кампаній і лобіювання, щоб перешкоджати людям голосувати або поширювати дезінформацію про процес голосування.
OpenAI також заявила, що «на початку цього року» почне додавати вбудовані водяні знаки — інструмент для виявлення фотографій, створених штучним інтелектом — до зображень, зроблених за допомогою свого генератора зображень DALL-E", — пише WP.
Політичні партії роками використовували соціальні мережі для поширення неправдивої інформації та впливу на виборців. Але активісти, політики та дослідники ШІ висловили занепокоєння, що чат-боти та генератори зображень можуть збільшити витонченість та обсяг політичної дезінформації.
Заходи OpenAI з’явилися після того, як інші технологічні компанії також оновили свою виборчу політику, щоб впоратися з бумом ШІ. У грудні компанія Google заявила, що обмежить тип відповідей, які її ШІ-інструменти дають на питання, пов’язані з виборами. Компанія також заявила, що вимагатиме від політичних кампаній, які купують у неї рекламу, повідомляти, коли вони використовують ШІ.
Материнська компанія Facebook Meta також вимагає від політичних рекламодавців повідомляти, чи використовували вони ШІ.
За матеріалами:
Економічна Правда
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