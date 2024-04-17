McDonald’s розпочав партнерство з МХП — Finance.ua

McDonald’s розпочав партнерство з МХП Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

McDonald’s розпочав партнерство з МХП

Мережа ресторанів McDonaldʼs з квітня почала поступовий перехід на курячі котлети для МакЧікен, вироблені компанією МХП.

Про це повідомила в інтервʼю Forbes Ukraine гендиректор McDonaldʼs на ринках України, Чехії та Словаччини Юлія Бадрітдінова.

Вона зазначила, що частка споживання курятини в українському McDonald’s нижча, ніж в інших європейських країнах, тому що у компанії не було можливості її завозити з-за кордону в потрібному обсязі.

«У нас в Україні безліч ветеринарних обмежень з різними країнами, тож багато звідки ми не можемо везти м’ясо», — пояснила вона.

Нещодавно компанія розпочала партнерство з МХП. Із 2021 року компанія постачає для McDonaldʼs стріпси, а цьогоріч разом із МХП мережа ресторанів змогла повторити стандартну курячу котлету, яка входить у МакЧікен.

Бадрітдінова додала, що це був довгий процес, який розпочався ще до повномасштабної війни.

«Потім була перерва, і вже з квітня починаємо поступовий перехід на курячі котлети для МакЧікен, вироблені МХП. Спочатку тестово в кількох ресторанах, а згодом — в усій Україні», — повідомила вона.

За словами гендиректорки, загалом понад 60% постачальників McDonaldʼs в Україні є локальними.

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