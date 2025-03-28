Минцифры хочет внедрить Реестр реестров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры хочет внедрить Реестр реестров

Казна и Политика
0
Минцифры хочет внедрить Реестр реестров
Минцифры хочет внедрить Реестр реестров
Министерство цифровой трансформации планирует в текущем году реализовать проект Реестра реестров.
Об этом заявил директор директората электронных реестров Министерства цифровой трансформации Александр Закусило во время форума «Госреестры Минюста: стратегическое значение, безопасность и развитие».
«По нашим оценкам сейчас в Украине заявлено около 350 публичных электронных реестров. Часть из них в процессе создания, часть уже активно работает», — рассказал он.
Читайте также
По словам чиновника, в Минцифры подсчитывают точное количество реестров, действующих в Украине.
«Для этого есть специальный Реестр реестров, как бы это ни звучало. Он сейчас проходит опытную эксплуатацию. После того, как все вопросы по безопасности будут решены и он получит сертификацию, будем его запускать и наполнять. Надеюсь, что в этом году мы наконец-то закончим и вы сможете увидеть Реестр реестров», — заявил Закусило.
Он пояснил, что Реестр реестров позволит увидеть полезную информацию для общества: «Это не „витрина данных“, то есть там не будут отображаться какие-то данные из реестров, но общую информацию, которая полезна обществу, можно будет посмотреть».
Читайте также
Чиновник подчеркнул, что между определенными реестрами обязательно должен происходить обмен данными. Поэтому при активном участии Минцифры еще в 2019 году была создана система «Трембита».
Напомним, в 2021 году Кабинет Министров принял постановление, разрешающее бизнесменам пользоваться государственной системой обмена данными «Трембита».
Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что «Трембита» позволила улучшить качество данных, оптимизировать реестры, ускорить работу госорганов и создать полезные сервисы для граждан.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems