Минцифры хочет внедрить Реестр реестров — Finance.ua

Минцифры хочет внедрить Реестр реестров Сегодня 11:18 — Казна и Политика

Минцифры хочет внедрить Реестр реестров

Министерство цифровой трансформации планирует в текущем году реализовать проект Реестра реестров.

Об этом заявил директор директората электронных реестров Министерства цифровой трансформации Александр Закусило во время форума «Госреестры Минюста: стратегическое значение, безопасность и развитие».

«По нашим оценкам сейчас в Украине заявлено около 350 публичных электронных реестров. Часть из них в процессе создания, часть уже активно работает», — рассказал он.

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По словам чиновника, в Минцифры подсчитывают точное количество реестров, действующих в Украине.

«Для этого есть специальный Реестр реестров, как бы это ни звучало. Он сейчас проходит опытную эксплуатацию. После того, как все вопросы по безопасности будут решены и он получит сертификацию, будем его запускать и наполнять. Надеюсь, что в этом году мы наконец-то закончим и вы сможете увидеть Реестр реестров», — заявил Закусило.

Он пояснил, что Реестр реестров позволит увидеть полезную информацию для общества: «Это не „витрина данных“, то есть там не будут отображаться какие-то данные из реестров, но общую информацию, которая полезна обществу, можно будет посмотреть».

Чиновник подчеркнул, что между определенными реестрами обязательно должен происходить обмен данными. Поэтому при активном участии Минцифры еще в 2019 году была создана система «Трембита».

Напомним, в 2021 году Кабинет Министров принял постановление, разрешающее бизнесменам пользоваться государственной системой обмена данными «Трембита».

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что «Трембита» позволила улучшить качество данных, оптимизировать реестры, ускорить работу госорганов и создать полезные сервисы для граждан.

Укрінформ По материалам:

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