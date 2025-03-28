Минцифры хочет внедрить Реестр реестров — Finance.ua

Минцифры хочет внедрить Реестр реестров
Министерство цифровой трансформации планирует в текущем году реализовать проект Реестра реестров.
Об этом заявил директор директората электронных реестров Министерства цифровой трансформации Александр Закусило во время форума «Госреестры Минюста: стратегическое значение, безопасность и развитие».
«По нашим оценкам сейчас в Украине заявлено около 350 публичных электронных реестров. Часть из них в процессе создания, часть уже активно работает», — рассказал он.
По словам чиновника, в Минцифры подсчитывают точное количество реестров, действующих в Украине.
«Для этого есть специальный Реестр реестров, как бы это ни звучало. Он сейчас проходит опытную эксплуатацию. После того, как все вопросы по безопасности будут решены и он получит сертификацию, будем его запускать и наполнять. Надеюсь, что в этом году мы наконец-то закончим и вы сможете увидеть Реестр реестров», — заявил Закусило.
Он пояснил, что Реестр реестров позволит увидеть полезную информацию для общества: «Это не „витрина данных“, то есть там не будут отображаться какие-то данные из реестров, но общую информацию, которая полезна обществу, можно будет посмотреть».
Чиновник подчеркнул, что между определенными реестрами обязательно должен происходить обмен данными. Поэтому при активном участии Минцифры еще в 2019 году была создана система «Трембита».
Напомним, в 2021 году Кабинет Министров принял постановление, разрешающее бизнесменам пользоваться государственной системой обмена данными «Трембита».
Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что «Трембита» позволила улучшить качество данных, оптимизировать реестры, ускорить работу госорганов и создать полезные сервисы для граждан.
Поделиться новостью