В Украине появится реестр военных: его не было 30 лет — Finance.ua
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В Украине появится реестр военных: его не было 30 лет

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В Украине появится реестр военных: его не было 30 лет
В Украине появится реестр военных: его не было 30 лет
Министерство обороны рассчитывает, что до конца года в Украине может быть создан реестр военнослужащих, однако для этого Верховная Рада должна одобрить законопроект.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко на презентации исследования «Переход от военной службы к гражданской жизни: контексты, опыты, решения» от общественной организации «Принцип», передает hromadske.
«Представьте, 30 лет в этой стране нет реестра военнослужащих, то есть собственно единого центрального места хранения этих данных, понимания главкома, с каким человеческим капиталом он воюет: а кто эти люди, кто они по званиям, как они растут, и, условно, кто сопровождает их военную карьеру», — подчеркнула чиновница.
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Сейчас этот реестр разрабатывают, однако запустить его смогут только после принятия законопроекта № 12066, за который должны проголосовать повторно в Верховной Раде. Черногоренко предположила, что закон может быть готов к июню.
Поэтому в целом чиновница считает, что реестр военнослужащих появится уже в этом году. Он будет содержать централизованную базу данных о военнослужащих, в том числе их персональные данные и статус. В то же время система будет распределенной: в одном месте не будут хранить служебные и персональные данные.
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«То есть это единая база данных о военнослужащих, которая будет единым местом правды и об участии в боевых действиях, и о звании, и фактически привязке военного к его месту службы», — отметила заместитель министра обороны.
Кроме того, система будет предусматривать легкий цифровой доступ военнослужащих и их семей ко всем государственным услугам. Например, бесплатное обучение для ребенка военнослужащих будет доступно «в несколько кликов» через цифровую заявку.
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Отметим, что еще в декабре 2024 года народные депутаты приняли законопроект № 12066 об усовершенствовании порядка ведения военного учета. Кроме создания Единого государственного реестра военнослужащих, он предлагал усовершенствовать функционирование Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Это должно было произойти благодаря информационному взаимодействию между Электронной системой здравоохранения и этим реестром для получения данных о призывнике, военнообязанном или резервисте.
Однако в январе президент Владимир Зеленский вернул документ с предложениями. Тогда же их передали для ознакомления.
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По материалам:
hromadske
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