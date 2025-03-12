Без очередей в ТЦК: в Украине планируют упростить оплату штрафов за нарушение воинского учета — Finance.ua

Без очередей в ТЦК: в Украине планируют упростить оплату штрафов за нарушение воинского учета Сегодня 09:00 — Личные финансы

Без очередей в ТЦК: в Украине планируют упростить оплату штрафов за нарушение воинского учета

Верховная Рада рассмотрит законопроект № 12093, который разрешает уплатить начисленный штраф за нарушение правил воинского учета без визита в ТЦК.

Об этом в телеэфире сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также В Украине растет количество неуплаченных штрафов от ТЦК — исследование Опендатабот

«Почти 4 миллиона украинцев сейчас являются пользователями Резерв+, и оказывается, что довольно частый запрос — о возможности оплатить штраф без похода в ТЦК. И, как вы знаете, сейчас некоторые наши пользователи видят отметку „нарушение правил воинского учета“. Это очень важно, потому что раньше, когда не было приложения Резерв+, никто не имел возможности видеть, что такая отметка есть. Сейчас такая возможность есть, и закон № 12093, о котором вы спрашиваете, предлагает освободить наших граждан от физического визита в ТЦК для того, чтобы оплатить штраф», — рассказала Черногоренко.

Она пояснила, что в несколько кликов в приложении можно будет оплатить штраф и обновить свои данные.

«Законопроект 12093 устраняет это бюрократическое препятствие и для того, чтобы не было необходимости идти в ТЦК, стоять в очередях, брать квитанцию, оплачивать и приносить подтверждение, вы делаете это в несколько кликов прямо в своем приложении. Более того, это возможно сделать со скидкой 50%», — отметила заместитель министра и напомнила, что такая практика используется при уплате штрафа за нарушение ПДД.

«Такая же практика применяется и здесь. Во-первых, что вы делаете, вы оплачиваете прямо в приложении штрафы с 50% скидки, и второе — обновляете свои данные и все. В несколько кликов вы закрыли такую ​​свою обязанность. Украинские граждане, которые за рубежом, тоже могут обновить свои данные, оплатить штраф дистанционно и не иметь проблем с документами, сохранить связь с Украиной, с нашим государством и иметь возможность в любой момент вернуться без проблем», — пояснила Черногоренко.

Читайте также Ответственность ТЦК за противоправную мобилизацию планируют усилить — в Раде разработают законопроект

Напомним, в течение 2024 года более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные через ЦПАУ или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в ТЦК и СП в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой Украины.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.