В Украине растет количество неуплаченных штрафов от ТЦК — исследование Опендатабот Сегодня 13:24

В Украине растет количество неуплаченных штрафов от ТЦК — исследование Опендатабот

С начала года в Украине открыли 9 658 производств из-за неуплаченных и просроченных штрафов от ТЦК, что почти равно показателю за весь 2023 год — 10 541 производств.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Несмотря на то, что долгов за штрафы становится больше, украинцы не спешат их платить.

Так, 23% производств, открытых в 2023 году, до сих пор не оплачены. Среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.

Наиболее активно штрафуют украинцев в таких регионах:

Днепропетровщина — 1 053 производств;

Киев — 1003;

Полтавщина — 916.

Почти половину от просроченных штрафов выписали украинцам в возрасте 25−35 лет. Еще 38% производств приходится на людей в возрасте 36−45 лет.

Напомним, Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет для военно-врачебной комиссии в медицинской информационной системе ВСУ. Это позволит осуществлять оформление выводов ВЛК онлайн.

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