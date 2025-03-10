В Украине растет количество неуплаченных штрафов от ТЦК — исследование Опендатабот — Finance.ua
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В Украине растет количество неуплаченных штрафов от ТЦК — исследование Опендатабот

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В Украине растет количество неуплаченных штрафов от ТЦК — исследование Опендатабот
В Украине растет количество неуплаченных штрафов от ТЦК — исследование Опендатабот
С начала года в Украине открыли 9 658 производств из-за неуплаченных и просроченных штрафов от ТЦК, что почти равно показателю за весь 2023 год — 10 541 производств.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Несмотря на то, что долгов за штрафы становится больше, украинцы не спешат их платить.
Так, 23% производств, открытых в 2023 году, до сих пор не оплачены. Среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.
В Украине растет количество неуплаченных штрафов от ТЦК — исследование Опендатабот
Наиболее активно штрафуют украинцев в таких регионах:
  • Днепропетровщина — 1 053 производств;
  • Киев — 1003;
  • Полтавщина — 916.
В Украине растет количество неуплаченных штрафов от ТЦК — исследование Опендатабот
Почти половину от просроченных штрафов выписали украинцам в возрасте 25−35 лет. Еще 38% производств приходится на людей в возрасте 36−45 лет.
В Украине растет количество неуплаченных штрафов от ТЦК — исследование Опендатабот
Напомним, Министерство обороны Украины запустило электронный кабинет для военно-врачебной комиссии в медицинской информационной системе ВСУ. Это позволит осуществлять оформление выводов ВЛК онлайн.
По материалам:
Finance.ua
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