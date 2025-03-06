Висновки ВЛК будуть оформлювати онлайн: як це працюватиме — Finance.ua
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Висновки ВЛК будуть оформлювати онлайн: як це працюватиме

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Висновки ВЛК будуть оформлювати онлайн: як це працюватиме
Висновки ВЛК будуть оформлювати онлайн: як це працюватиме
Міністерство оборони України запустило електронний кабінет для військово-лікарської комісії в медичній інформаційній системі ЗСУ. Це дозволить здійснювати оформлення висновків ВЛК онлайн.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Електронне оформлення постанов розпочалося з 1 березня, а з 1 квітня цей процес стане обов’язковим для всіх постанов ВЛК.
Як працюватиме нова система:
  • направлення на ВЛК з реєстру «Оберіг» автоматично надходитиме до електронного кабінету ВЛК;
  • висновки після оглядів військовозобов’язаних будуть автоматично передаватися до системи «Оберіг» і швидше з’являтимуться в застосунку «Резерв+»;
  • постанови щодо військовослужбовців зберігаються в медичній інформаційній системі ЗСУ.
«Наша мета — забезпечити прозору, швидку та зручну систему ВЛК для тих, хто захищає Україну», — підкреслив Умєров.
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Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК.
«Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд. Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку», — зазначала вона.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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