Висновки ВЛК будуть оформлювати онлайн: як це працюватиме — Finance.ua

Висновки ВЛК будуть оформлювати онлайн: як це працюватиме Сьогодні 10:15

Висновки ВЛК будуть оформлювати онлайн: як це працюватиме

Міністерство оборони України запустило електронний кабінет для військово-лікарської комісії в медичній інформаційній системі ЗСУ. Це дозволить здійснювати оформлення висновків ВЛК онлайн.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Електронне оформлення постанов розпочалося з 1 березня, а з 1 квітня цей процес стане обов’язковим для всіх постанов ВЛК.

Як працюватиме нова система:

направлення на ВЛК з реєстру «Оберіг» автоматично надходитиме до електронного кабінету ВЛК;

висновки після оглядів військовозобов’язаних будуть автоматично передаватися до системи «Оберіг» і швидше з’являтимуться в застосунку «Резерв+»;

постанови щодо військовослужбовців зберігаються в медичній інформаційній системі ЗСУ.

«Наша мета — забезпечити прозору, швидку та зручну систему ВЛК для тих, хто захищає Україну», — підкреслив Умєров.

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Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявляла , що електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК.

«Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд. Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку», — зазначала вона.

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