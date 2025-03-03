Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер мають дату прибуття на медогляд — Finance.ua
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Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер мають дату прибуття на медогляд

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Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер мають дату прибуття на медогляд
Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер мають дату прибуття на медогляд
Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.
«Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд. Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку», — написала вона.
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За її словами, оновлення дозволить пройти комісію «без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Тобто ви можете одразу вирушити до визначеного медзакладу, у чітку дату, і пройти огляд у конкретні терміни».
Крім того, як додала заступниця міністра, електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у Резерв+.
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Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запустився новий сервіс — повторне уточнення даних. Він вже доступний у свіжому оновлені на Play Market та App Store. Завдяки повторному уточненню даних користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг. А саме:
  • номер телефону;
  • електронну пошту;
  • адресу проживання.
В Україні продовжили термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян. Відповідно до документа, новий термін встановлено до 5 червня.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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