Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер мають дату прибуття на медогляд — Finance.ua

Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер мають дату прибуття на медогляд Сьогодні 15:15

Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер мають дату прибуття на медогляд

Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

«Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд. Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку», — написала вона.

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За її словами, оновлення дозволить пройти комісію «без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Тобто ви можете одразу вирушити до визначеного медзакладу, у чітку дату, і пройти огляд у конкретні терміни».

Крім того, як додала заступниця міністра, електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у Резерв+.

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Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запустився новий сервіс — повторне уточнення даних. Він вже доступний у свіжому оновлені на Play Market та App Store. Завдяки повторному уточненню даних користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг. А саме:

номер телефону;

електронну пошту;

адресу проживання.

В Україні продовжили термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян. Відповідно до документа, новий термін встановлено до 5 червня.

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