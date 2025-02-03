Електронне направлення на ВЛК: у Міноборони відповіли на популярні запитання — Finance.ua

Електронне направлення на ВЛК: у Міноборони відповіли на популярні запитання Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

Електронне направлення на ВЛК: у Міноборони відповіли на популярні запитання

У застосунку Резерв+ з’явилась можливість подати запит та отримати електронне направлення на проходження ВЛК.

Пресслужба Міністерства оборони пояснила, як відбувається процедура.

Що змінилось для військовозобов’язаного

Раніше військовозобов’язаний міг отримати направлення на ВЛК тільки в паперовій формі. Для цього він мав відвідати свій ТЦК та СП. Тепер людина, яка бажає пройти огляд на придатність до військової служби, може отримати направлення на ВЛК онлайн. Для цього достатньо авторизуватись у застосунку Резерв+ та подати запит у кілька кліків.

Читайте також Відсьогодні можна отримати електронне направлення на ВЛК

Подавши запит у Резерв+, протягом доби людина отримує сповіщення, в якому містяться всі потрібні деталі: номер та дата реєстрації направлення, адреса закладу охорони здоров’я для проходження ВЛК, керівник якого ТЦК підписав направлення.

Цього сповіщення достатньо, щоб спланувати огляд.

Хто може отримати електронне направлення на ВЛК

Скористатися послугою в Резерв+ зараз можуть військовозобов’язані, які самі хочуть пройти огляд на придатність до військової служби, тобто ще не отримали повістку на проходження ВЛК.

Ті, хто отримав повістку на ВЛК, то наразі треба прийти до ТЦК. Невдовзі Міноборони також планує додати можливість електронного направлення, якщо людина вже отримала паперову повістку на проходження ВЛК.

Читайте також Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК

Іти до ТЦК після ВЛК, щоб оновити військово-обліковий документ, не потрібно. Військово-лікарська комісія сама надішле дані до ТЦК. Працівник ТЦК внесе інформацію до реєстру Оберіг — і користувач отримає в Резерв+ оновлений військово-обліковий документ.

Що буде, якщо згенерувати електронне направлення і не прийти на ВЛК

Якщо військовозобов’язаний сам бажає пройти огляд на придатність і не з’явився, сповіщення в Резерв+ залишається актуальним протягом 30 днів. Після цього запит треба подати повторно — і в застосунок надійде сповіщення з тією ж або оновленою інформацією.

Чи будуть повістки на проходження ВЛК теж електронними

Повістки залишаться паперовими. Вони, як і раніше, надходитимуть фізичною поштою. У Резерв+ ТЦК не може ініціювати запити на проходження ВЛК самостійно, як і будь-які інші повістки. Такого поняття, як електронна повістка, не існує в законодавстві. Послуга електронного направлення на ВЛК — добровільна. Ініціювати її може тільки користувач Резерв+.

Читайте також Як відбувається ВЛК для обмежено придатних — пояснення Вінницького ТЦК

Як часто треба проходити ВЛК

Постанова ВЛК про придатність військовозобов’язаного до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду. Тому військовозобов’язаним треба оновлювати медичну інформацію щороку.

Чи треба проходити ВЛК, якщо є бронювання

Якщо людина має бронювання чи відстрочку, її не повинні направляти на ВЛК.

Виняток становлять люди зі статусом «обмежено придатний» — всі вони мають пройти повторний огляд ВЛК у визначені законодавством строки. Тож людина зі статусом «обмежено придатний» може отримати повістку на проходження ВЛК — і в такому разі мусить з’явитись до ТЦК, навіть якщо має бронювання чи відстрочку.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.