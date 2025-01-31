Відсьогодні можна отримати електронне направлення на ВЛК — Finance.ua

Відсьогодні можна отримати електронне направлення на ВЛК
Сьогодні стартував перший етап реформи Військово-лікарської комісії, й із 31 січня можна отримати електронне направлення на ВЛК. Другий етап реформи почнеться в кінці лютого, і до нього більш активно буде залучене Міністерство охорони здоров’я.
Про це в телеефірі повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
«Реформа складається з декількох етапів. У рамках першого етапу ми — Міністерство оборони — робимо абсолютно всю роботу. Вона складається з двох моментів: зробити електронне направлення на Військово-лікарську комісію і зробити постанову про придатність або непридатність цифровою», — розповіла Черногоренко.
Вона зазначила, що цей етап мав бути реалізований до 28 лютого 2025 року, однак Міністерству оборони вдалося виконати завдання раніше.
«Ми прискорилися максимально, працювали 24 на 7, і сьогодні ми запускаємо електронне направлення на Військово-лікарську комісію», — сказала Черногоренко.
Заступниця міністра підкреслила, що наразі за направленням не потрібно йти до ТЦК та СП, а достатньо скористатись цифровим інструментом у Резерв+.
«Це можна зробити вже через цифровий інструмент: зайти в Резерв+, оновити версію для того, щоб функціонал підтягнувся, і далі згенерувати собі направлення на Військово-лікарську комісію, яке буде мати QR-код, сформоване у вигляді електронного документа. Нікуди при цьому не йти, ні стояти в чергах, ні витрачати свій час не треба, а йти одразу на ВЛК, проходити її і далі вже виконувати свої зобов’язання по закону», — пояснила Черногоренко.
Крім того, за її словами, з кінця лютого розпочнеться другий етап реформи ВЛК, який дозволить отримувати в електронному вигляді довідку про придатність чи непридатність до військової служби.
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«З 28 лютого ми будемо мати наступний електронний формат взаємодії держави і військовозобов’язаного — це постанова про придатність. Вона буде тільки цифровою, вона буде вноситися через інтерфейс, який розробить Міністерство оборони. Таким чином, людині не потрібно буде другий раз іти в ТЦК з постановою про придатність або непридатність. Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в „Оберіг“, і людині в Резерв+ підтягнуться статус свіжої ВЛК, яку він щойно пройшов, і статус „придатний-непридатний“. Відповідно два візити в ТЦК повністю нівелюємо, скажімо так, і людині більше не потрібно це робити», — розповіла заступниця міністра, додавши, що при цьому у людини залишається право і можливість розв’язати ці питання в офлайн-режимі.
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