ВЛК без черг: Міноборони запровадить електронні направлення через «Резерв+» у 2025 році — Finance.ua

ВЛК без черг: Міноборони запровадить електронні направлення через «Резерв+» у 2025 році Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

ВЛК без черг: Міноборони запровадить електронні направлення через «Резерв+» у 2025 році

Військовозобовʼязані зможуть отримати електронне направлення на проходження ВЛК через застосунок Резерв+ без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування. Відповідний механізм Міністерство оборони планує напрацювати до кінця лютого 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що рішення військово-лікарської експертизи будуть надходити не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру Оберіг.

Метою реформи військово-лікарської експертизи є посилення її ефективності, розмежування функцій ВЛК та ТЦК, уникнення черг в територіальних центрах комплектування та зниження корупційних ризиків.

«У результаті медичний огляд можна буде пройти у будь-якому зручному, визначеному в переліку, медичному закладі, а висновки лікарів будуть зберігатись у цифровій формі з підписами відповідальних осіб», — прокоментувала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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