Генштаб назвав кількість військовозобов’язаних, які мають повторно пройти ВЛК — Finance.ua

Генштаб назвав кількість військовозобов’язаних, які мають повторно пройти ВЛК Сьогодні 09:16 — Казна та Політика

Генштаб назвав кількість військовозобов’язаних, які мають повторно пройти ВЛК

В Україні продовжили термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян. Відповідно до документа, новий термін встановлено до 5 червня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Рада 12 лютого проголосувала за Закон (№ 4235-IX, яким внесли зміни до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (від 21 березня 2024 року № 3621-IХ), щодо продовження терміну проведення повторного медичного огляду для громадян України, які були визнані «обмежено придатними до військової служби» до 5 червня.

Зміни передбачають продовження терміну проведення повторного медичного огляду для громадян, визнаних «обмежено придатними до військової служби», до 5 червня 2025 року.

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Законом визначено обов’язок для громадян самостійно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідних органів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Міністерства оборони України.

Також є можливість пройти медогляд через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста, з метою отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії.

Цифровізація процесу направлення на медогляд через електронний кабінет впроваджена згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року (№ 560) з відповідними змінами, внесеними постановою від 28 січня 2025 року (№ 91).

За даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, орієнтовно понад 1,5 мільйона осіб мають пройти медичне переобстеження в межах цього терміну.

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