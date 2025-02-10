Військовозобов’язані тепер можуть подати запит на ВЛК онлайн через «Резерв+» — Finance.ua

Військовозобов’язані тепер можуть подати запит на ВЛК онлайн через «Резерв+» Сьогодні 15:33

Військовозобов’язані тепер можуть подати запит на ВЛК онлайн через «Резерв+»

Військовозобов’язані тепер можуть самостійно подати запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». Це дає можливість отримати направлення без відвідування ТЦК.

Про це повідомляє Сумський обласний ТЦК та СП.

Раніше для отримання направлення потрібно було звертатися до ТЦК особисто, де його видавали в паперовій формі. Тепер достатньо авторизуватися в «Резерв+» і подати відповідний запит. Після цього користувач отримає сповіщення з інформацією про направлення: номер, адресу медичного закладу та дату реєстрації.

Ця функція доступна для військовозобов’язаних, які бажають пройти медичний огляд добровільно, без отриманої повістки. Водночас ті, хто вже отримав повістку, мають особисто відвідати ТЦК для отримання направлення на ВЛК.

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Після проходження медкомісії додатково йти до ТЦК не потрібно. Дані автоматично передаються до реєстру «Оберіг», а оновлений військово-обліковий документ можна завантажити в «Резерв+».

Направлення, отримане через застосунок, залишається чинним протягом 30 днів. Якщо за цей час військовозобов’язаний не з’явиться на ВЛК, він може подати новий запит.

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Попри впровадження електронного механізму, можливість отримання паперового направлення в ТЦК залишається. Також без змін залишаються повістки на проходження ВЛК — вони, як і раніше, видаються виключно в паперовій формі, оскільки електронний формат повісток законодавством не передбачений.

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