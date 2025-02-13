Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК — Finance.ua

Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК
Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким продовжується термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян України до 5 червня 2025 року.
Про це стало відомо з сайту парламенту.
Метою законодавчої ініціативи є встановлення обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення.
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Причиною внесення змін є той факт, що за вісім місяців дії закону повторний медичний огляд пройшли лише 25% громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, що унеможливлює виконання норми закону у визначений строк.
Ухваленим документом встановлюється вимога (зобов'язання) проходження обмежено придатними повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року.
Зокрема, громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.
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