Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК — Finance.ua

Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК Сьогодні 13:10

Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким продовжується термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян України до 5 червня 2025 року.

Про це стало відомо з сайту парламенту

Метою законодавчої ініціативи є встановлення обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення.

Причиною внесення змін є той факт, що за вісім місяців дії закону повторний медичний огляд пройшли лише 25% громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, що унеможливлює виконання норми закону у визначений строк.

Ухваленим документом встановлюється вимога (зобов'язання) проходження обмежено придатними повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року.

Зокрема, громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Укрінформ За матеріалами:

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