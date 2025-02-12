Верховна Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК «обмежено придатним» (деталі) — Finance.ua
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Верховна Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК «обмежено придатним» (деталі)

Казна та Політика
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Верховна Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК «обмежено придатним» (деталі)
Верховна Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК «обмежено придатним» (деталі)
Сьогодні, 12 лютого 2025 року, Верховна Рада України прийняла одразу в цілому законопроєкт № 12 457 щодо обовʼязкового проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення.
Про це написав в Telegramі нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
«За» віддали свої голоси 313 народних депутатів.
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«Перенесли строк проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних у встановленому порядку особами з інвалідністю), з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані до 5 червня 2025 року», — написав він.
Нагадаємо, раніше був встановлений строк до 4 лютого 2025 року.
Таким особам не потрібно чекати на отримання повістки для перекомісії. У порівняльній таблиці до законопроекту вказано, що громадяни зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста (Резерв+) з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.
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Нагадаємо, від 31.01.25 стартував перший етап реформи Військово-лікарської комісії, й із 31 січня можна отримати електронне направлення на ВЛК. Другий етап реформи почнеться в кінці лютого, і до нього більш активно буде залучене Міністерство охорони здоров’я. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Військовозобов’язані тепер можуть самостійно подати запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». Це дає можливість отримати направлення без відвідування ТЦК.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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