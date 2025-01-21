Ответственность ТЦК за противоправную мобилизацию планируют усилить — в Раде разработают законопроект — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ответственность ТЦК за противоправную мобилизацию планируют усилить — в Раде разработают законопроект

Казна и Политика
55
Ответственность ТЦК за противоправную мобилизацию планируют усилить — в Раде разработают законопроект
Ответственность ТЦК за противоправную мобилизацию планируют усилить — в Раде разработают законопроект
По предложению Генерального штаба ВСУ в Верховной Раде будет разработан законопроект об усилении ответственности сотрудников ТЦК и СП, а также врачей ВВК за противоправную мобилизацию тех лиц, кто под нее не подпадает.
Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский в Телеграме.
Читайте также
«По предложению Начальника Генштаба Баргилевича и коллеги нардепа Павлюка, будем разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован», — проинформировал нардеп.
В то же время Бужанский подчеркнул, что действие закона также будет распространяться на сотрудников ВВК «за, грубо говоря, попытки выдавать больных за здоровых».
«Не может быть, что граждане должны нести ответственность за нарушение правил военного учета, а сотрудники ТЦК и ВВК — нет», — акцентировал политик.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.