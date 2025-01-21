Ответственность ТЦК за противоправную мобилизацию планируют усилить — в Раде разработают законопроект Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Ответственность ТЦК за противоправную мобилизацию планируют усилить — в Раде разработают законопроект

По предложению Генерального штаба ВСУ в Верховной Раде будет разработан законопроект об усилении ответственности сотрудников ТЦК и СП, а также врачей ВВК за противоправную мобилизацию тех лиц, кто под нее не подпадает.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский в Телеграме

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«По предложению Начальника Генштаба Баргилевича и коллеги нардепа Павлюка, будем разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован», — проинформировал нардеп.

В то же время Бужанский подчеркнул, что действие закона также будет распространяться на сотрудников ВВК «за, грубо говоря, попытки выдавать больных за здоровых».

«Не может быть, что граждане должны нести ответственность за нарушение правил военного учета, а сотрудники ТЦК и ВВК — нет», — акцентировал политик.

Укрінформ По материалам:

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