В Минобороны ответили, могут ли перейти на «мотивационный контракт» 18−24-летние военные — Finance.ua

В Минобороны ответили, могут ли перейти на «мотивационный контракт» 18−24-летние военные Сегодня 09:45

В Минобороны ответили, могут ли перейти на «мотивационный контракт» 18−24-летние военные

В постановлении Кабмина не предусмотрен переход действующих военнослужащих 18−24 лет на «мотивационный контракт» для молодежи. Это также зависит от контракта, который они заключали.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

«На самом деле нужно смотреть, какой контракт они подписывали. Потому что здесь, наверное, нужна юридическая экспертиза. В этом постановлении Кабмина это не предусмотрено по крайней мере», — сказал спикер в ответ на вопрос, могут ли перейти на спецконтракт добровольцы, которые уже в армии.

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Также у пресс-секретаря Минобороны спросили, могут ли перейти на «мотивационный контракт» люди, которые присоединились к войску с 18 до 24 лет, но сейчас достигли 25-летнего возраста.

«Для этой категории есть одноразовое денежное вознаграждение в размере 1 млн гривен. Оно предусмотрено и тем военнослужащим рядового-сержантского, опять же, старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства. Можно получить эти деньги», — сказал Лазуткин.

Как пояснил спикер, условием получения вознаграждения для этой категории является непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие уголовной, административной, дисциплинарной ответственности.

Спецконтракт для молодежи 18−24 лет

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский рассказал, что Минобороны готовит специальное контрактное предложение, чтобы привлечь в армию 18−24 летних. Он подчеркнул, что это не мобилизация.

По словам президента, спецконтракт будет предусматривать возможность бесплатного образования, льготных кредитов на приобретение жилья. Такой контракт будет заключаться на один год.

В Минобороны уточнили, что в рамках проекта «Контракт 18−24» добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги — во время службы. При этом добровольцы будут ежемесячно получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

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