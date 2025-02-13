В Минобороны ответили, могут ли перейти на «мотивационный контракт» 18−24-летние военные — Finance.ua

В Минобороны ответили, могут ли перейти на «мотивационный контракт» 18−24-летние военные
В постановлении Кабмина не предусмотрен переход действующих военнослужащих 18−24 лет на «мотивационный контракт» для молодежи. Это также зависит от контракта, который они заключали.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
«На самом деле нужно смотреть, какой контракт они подписывали. Потому что здесь, наверное, нужна юридическая экспертиза. В этом постановлении Кабмина это не предусмотрено по крайней мере», — сказал спикер в ответ на вопрос, могут ли перейти на спецконтракт добровольцы, которые уже в армии.
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Также у пресс-секретаря Минобороны спросили, могут ли перейти на «мотивационный контракт» люди, которые присоединились к войску с 18 до 24 лет, но сейчас достигли 25-летнего возраста.
«Для этой категории есть одноразовое денежное вознаграждение в размере 1 млн гривен. Оно предусмотрено и тем военнослужащим рядового-сержантского, опять же, старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства. Можно получить эти деньги», — сказал Лазуткин.
Как пояснил спикер, условием получения вознаграждения для этой категории является непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие уголовной, административной, дисциплинарной ответственности.
Спецконтракт для молодежи 18−24 лет
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский рассказал, что Минобороны готовит специальное контрактное предложение, чтобы привлечь в армию 18−24 летних. Он подчеркнул, что это не мобилизация.
По словам президента, спецконтракт будет предусматривать возможность бесплатного образования, льготных кредитов на приобретение жилья. Такой контракт будет заключаться на один год.
В Минобороны уточнили, что в рамках проекта «Контракт 18−24» добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги — во время службы. При этом добровольцы будут ежемесячно получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.
Подробно об этом читайте в статье по ссылке ниже:
Контракт на 1 млн и ипотека под 0: какие условия Минобороны обещает для 18−24-летних добровольцев
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