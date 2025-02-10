Какие доплаты получают военные в 2025 году — Finance.ua

Какие доплаты получают военные в 2025 году
Заработная плата военного ВСУ в 2025 году зависит от должности, военного звания, места службы, специальности. Сейчас минимальный размер денежного довольствия — 20 130 гривен.
Об этом говорится в статье Finance.ua Зарплаты военных в 2025 году.
Ежемесячные дополнительные выплаты:
- 30 тыс. гривен — для тех, кто выполняет боевые или специальные задания;
- 50 тыс. гривен — для военных, привлеченных в составе штабов, командования или органов военного управления, осуществляющих оперативное руководство;
- 100 тыс. гривен — для тех, кто находится в зоне активных боевых действий, проходит лечение после ранений, травм или контузий или оказался в плену. Также это вознаграждение получают те, кто выполняет задачи по огневому поражению — это ракетчики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны;
- 70 тыс. гривен — доплата для военных, которые месяц находятся на передовой.
Эти суммы должны компенсировать риски и условия службы при выполнении боевых задач. Общий уровень заработной платы военных в Украине варьируется от 20 до 190 тыс. гривен в месяц.
Читайте также
В Силах обороны также существуют премии за уничтоженную вражескую технику, а самые большие выплаты получают военные на первой линии обороны.
Все эти надбавки выплачиваются пропорционально времени выполнения таких задач. То есть один день на нуле будет стоить чуть более 3 тыс. грн.
Подтверждение непосредственного участия военнослужащих в боевых действиях или выполнения боевого задания осуществляется на основании:
- боевого приказа;
- журнала боевых действий/журнала ведения оперативной обстановки;
- рапорта командира.
В соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок, размер и нормы денежного обеспечения военнослужащих, средства выплачиваются до 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления.
Читайте также
Обычно сроки выплаты зависят от размера и специфики воинской части, но большинство воинских частей производят выплату ежемесячного денежного довольствия в период между 5 и 15 числом месяца.
Напомним, правительство согласовало проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службе транспорта. Большинство новшеств заработает только после войны. Например: карьерный рост будет происходить по конкурсу, а звание и должности будут назначаться не только за выслугу лет, но и по рейтингу; военных будут переводить на разные должности, чтобы они набирались опыта; новые правила контрактов урегулируют порядок их подписания и продления; вводится два новых формата службы: базовая военная служба и служба резервистов.
Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы поощрить присоединяться к Вооруженным силам людей в возрасте от 18 до 25 лет. Одна из инициатив — честный контракт, который дает финансовые стимулы, четкие гарантии подготовки и мероприятия, обеспечивающие диалог между солдатами и командирами.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.
👉 Пройти опрос
Поделиться новостью