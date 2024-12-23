С 2025 года подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать необходимые дроны и РЭБ через систему DOT-Chain — Finance.ua

С 2025 года подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать необходимые дроны и РЭБ через систему DOT-Chain Сегодня 21:34 — Казна и Политика

С 2025 года подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать необходимые дроны и РЭБ через систему DOT-Chain

Государственный оператор тыла разрабатывает новый модуль в системе DOT-Chain, через который будет осуществляться обеспечение ВСУ беспилотниками, радиоэлектронной борьбой и разведкой, наземными роботизированными комплексами.

После того, как система DOT-Chain продемонстрировала свою эффективность, сократив цикл поставок пищевых продуктов для ВСУ в 4 раза, было принято решение расширить ее возможности, сообщает пресс-служба Государственного оператора тыла.

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Новый модуль DOT-Сhain позволит оперативно поставлять критически важное оборудование для фронта и в том количестве, которое действительно необходимо военным.

Так, в DOT-Chain Defense подразделения бригады смогут самостоятельно выбирать необходимые им средства, согласно имеющимся у них бюджетам. Предусмотренный функционал позволит установить прямое взаимодействие между производителями и поставщиками БПЛА, РЭБ/РЭР, НРК и НСК, Государственным оператором тыла (ГОТ) и конечным пользователем — военными.

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С первой половины 2025 года заработает именно функционал сбора потребности, который будет проходить следующим образом:

каждое подразделение бригады формирует заявку в соответствии с поставленными боевыми задачами;

соответственно заявок от бригад ГОТ формирует заказы на производителей.

ГОТ уже проводит консультации с рынком. Ожидается, что это позволит отечественным производителям увеличить объемы производства, поскольку они будут четко понимать реальные потребности военных и на основе данных о заказах развивать те или иные направления.

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В целом полноценное внедрение DOT-Chain Defense позволит:

Участвовать подразделениям в формировании заявок. Заявки формируются непосредственно подразделениями, которые используют средства. Это повышает точность и эффективность поставок.

Оптимизировать время и ресурсы военных. Военные больше не тратят время на бюрократическую работу. Система диджитализирует подачу заявок, мониторинг и отчетность, позволяя сосредоточиться на выполнении боевых задач.

Быстро поставлять критически важные средства. Цифровизация сокращает время между формированием потребности и поставкой, устраняя бюрократические задержки.

Увеличить прозрачность и эффективность производства. Производители получают четкое понимание потребностей ВСУ. Это позволяет оптимизировать производственные мощности, улучшать качество продукции и ускорить ее изготовление.

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