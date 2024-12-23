С 2025 года подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать необходимые дроны и РЭБ через систему DOT-Chain — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 2025 года подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать необходимые дроны и РЭБ через систему DOT-Chain

Казна и Политика
8
С 2025 года подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать необходимые дроны и РЭБ через систему DOT-Chain
С 2025 года подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать необходимые дроны и РЭБ через систему DOT-Chain
Государственный оператор тыла разрабатывает новый модуль в системе DOT-Chain, через который будет осуществляться обеспечение ВСУ беспилотниками, радиоэлектронной борьбой и разведкой, наземными роботизированными комплексами.
После того, как система DOT-Chain продемонстрировала свою эффективность, сократив цикл поставок пищевых продуктов для ВСУ в 4 раза, было принято решение расширить ее возможности, сообщает пресс-служба Государственного оператора тыла.
Читайте также
Новый модуль DOT-Сhain позволит оперативно поставлять критически важное оборудование для фронта и в том количестве, которое действительно необходимо военным.
Так, в DOT-Chain Defense подразделения бригады смогут самостоятельно выбирать необходимые им средства, согласно имеющимся у них бюджетам. Предусмотренный функционал позволит установить прямое взаимодействие между производителями и поставщиками БПЛА, РЭБ/РЭР, НРК и НСК, Государственным оператором тыла (ГОТ) и конечным пользователем — военными.
Читайте также
С первой половины 2025 года заработает именно функционал сбора потребности, который будет проходить следующим образом:
  • каждое подразделение бригады формирует заявку в соответствии с поставленными боевыми задачами;
  • соответственно заявок от бригад ГОТ формирует заказы на производителей.
ГОТ уже проводит консультации с рынком. Ожидается, что это позволит отечественным производителям увеличить объемы производства, поскольку они будут четко понимать реальные потребности военных и на основе данных о заказах развивать те или иные направления.
Читайте также
В целом полноценное внедрение DOT-Chain Defense позволит:
  • Участвовать подразделениям в формировании заявок. Заявки формируются непосредственно подразделениями, которые используют средства. Это повышает точность и эффективность поставок.
  • Оптимизировать время и ресурсы военных. Военные больше не тратят время на бюрократическую работу. Система диджитализирует подачу заявок, мониторинг и отчетность, позволяя сосредоточиться на выполнении боевых задач.
  • Быстро поставлять критически важные средства. Цифровизация сокращает время между формированием потребности и поставкой, устраняя бюрократические задержки.
  • Увеличить прозрачность и эффективность производства. Производители получают четкое понимание потребностей ВСУ. Это позволяет оптимизировать производственные мощности, улучшать качество продукции и ускорить ее изготовление.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.