С 2025 года подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать необходимые дроны и РЭБ через систему DOT-Chain — Finance.ua

С 2025 года подразделения ВСУ смогут самостоятельно выбирать необходимые дроны и РЭБ через систему DOT-Chain
Государственный оператор тыла разрабатывает новый модуль в системе DOT-Chain, через который будет осуществляться обеспечение ВСУ беспилотниками, радиоэлектронной борьбой и разведкой, наземными роботизированными комплексами.
После того, как система DOT-Chain продемонстрировала свою эффективность, сократив цикл поставок пищевых продуктов для ВСУ в 4 раза, было принято решение расширить ее возможности, сообщает пресс-служба Государственного оператора тыла.
Новый модуль DOT-Сhain позволит оперативно поставлять критически важное оборудование для фронта и в том количестве, которое действительно необходимо военным.
Так, в DOT-Chain Defense подразделения бригады смогут самостоятельно выбирать необходимые им средства, согласно имеющимся у них бюджетам. Предусмотренный функционал позволит установить прямое взаимодействие между производителями и поставщиками БПЛА, РЭБ/РЭР, НРК и НСК, Государственным оператором тыла (ГОТ) и конечным пользователем — военными.
С первой половины 2025 года заработает именно функционал сбора потребности, который будет проходить следующим образом:
- каждое подразделение бригады формирует заявку в соответствии с поставленными боевыми задачами;
- соответственно заявок от бригад ГОТ формирует заказы на производителей.
ГОТ уже проводит консультации с рынком. Ожидается, что это позволит отечественным производителям увеличить объемы производства, поскольку они будут четко понимать реальные потребности военных и на основе данных о заказах развивать те или иные направления.
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В целом полноценное внедрение DOT-Chain Defense позволит:
- Участвовать подразделениям в формировании заявок. Заявки формируются непосредственно подразделениями, которые используют средства. Это повышает точность и эффективность поставок.
- Оптимизировать время и ресурсы военных. Военные больше не тратят время на бюрократическую работу. Система диджитализирует подачу заявок, мониторинг и отчетность, позволяя сосредоточиться на выполнении боевых задач.
- Быстро поставлять критически важные средства. Цифровизация сокращает время между формированием потребности и поставкой, устраняя бюрократические задержки.
- Увеличить прозрачность и эффективность производства. Производители получают четкое понимание потребностей ВСУ. Это позволяет оптимизировать производственные мощности, улучшать качество продукции и ускорить ее изготовление.
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