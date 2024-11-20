Производство дронов и технологическая ставка: Зеленский рассказал о планах на 2025 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Производство дронов и технологическая ставка: Зеленский рассказал о планах на 2025 год

36
Производство дронов и технологическая ставка: Зеленский рассказал о планах на 2025 год
Производство дронов и технологическая ставка: Зеленский рассказал о планах на 2025 год
Президент Украины Владимир Зеленский во время представления Плана устойчивости заявил о планах государства по производству вооружений.
Об этом глава государства рассказал во время выступления в Верховной Раде.

Производство дронов в Украине.

«Сейчас на некоторых участках фронта — и это самые горячие наши места — под 90% уничтоженной техники оккупанта обеспечиваются именно дронами. FPV и другие дроны фактически компенсируют дефицит артиллерии в нашей армии», — заявил Зеленский.
Читайте также
«Украина уже делает максимум, чтобы нарастить свое собственное производство пушек и артиллерийских снарядов, и производство в сотрудничестве с нашими партнерами. В этом году мы уже произвели более чем за два с половиной миллиона минометных выстрелов и снарядов к нашей артиллерии калибров от 60 до 155-го артиллерийского калибра. Но так же наращиваем все, что касается производства наших дронов. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов», — рассказал президент.

Ракетная программа

Он также заявил, что поставлена ​​задача изготовить не менее 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.
«Так же как и в этом году, в следующем году мы полностью выполним цели по производству и поставке всех других типов дронов. Продолжаем искать решения для сбития „Шахедов“ с помощью FPV», — сообщил глава государства.
Что касается украинской ракетной программы, то Зеленский сообщил, что были изготовлены «длинные» ракеты «Нептун». Он отметил, что уже само их название свидетельствует о задачах. Президент также сообщил, что уже есть первые поражения.

Технологическая ставка

«Одним только наращиванием производства мы не можем обойтись. Нам нужно опережать россию в технологиях. Сейчас часто мы ищем ответы на их уже более технологичные решения. Нужно, чтобы они искали ответы на наши технологичные решения. И именно это главная идеология пункта „Оружие“ в плане устойчивости. Для этого в Украине внедряется формат Технологической ставки. В этом формате на регулярной основе будем собирать лучших специалистов и самые полезные технологические идеи», — рассказал глава государства.
Он добавил, что первое заседание ставки состоится в начале декабря.
К слову, накануне Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина увеличила производство крылатых ракет «Нептун» и усовершенствовала их для поражения целей на дальних расстояниях. Уже сделаны первые 100 ракет.
По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.