Производство дронов и технологическая ставка: Зеленский рассказал о планах на 2025 год — Finance.ua

Производство дронов и технологическая ставка: Зеленский рассказал о планах на 2025 год Сегодня 06:54

Производство дронов и технологическая ставка: Зеленский рассказал о планах на 2025 год

Президент Украины Владимир Зеленский во время представления Плана устойчивости заявил о планах государства по производству вооружений.

Об этом глава государства рассказал во время выступления в Верховной Раде.

Производство дронов в Украине.

«Сейчас на некоторых участках фронта — и это самые горячие наши места — под 90% уничтоженной техники оккупанта обеспечиваются именно дронами. FPV и другие дроны фактически компенсируют дефицит артиллерии в нашей армии», — заявил Зеленский.

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«Украина уже делает максимум, чтобы нарастить свое собственное производство пушек и артиллерийских снарядов, и производство в сотрудничестве с нашими партнерами. В этом году мы уже произвели более чем за два с половиной миллиона минометных выстрелов и снарядов к нашей артиллерии калибров от 60 до 155-го артиллерийского калибра. Но так же наращиваем все, что касается производства наших дронов. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов», — рассказал президент.

Ракетная программа

Он также заявил, что поставлена ​​задача изготовить не менее 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.

«Так же как и в этом году, в следующем году мы полностью выполним цели по производству и поставке всех других типов дронов. Продолжаем искать решения для сбития „Шахедов“ с помощью FPV», — сообщил глава государства.

Что касается украинской ракетной программы, то Зеленский сообщил, что были изготовлены «длинные» ракеты «Нептун». Он отметил, что уже само их название свидетельствует о задачах. Президент также сообщил, что уже есть первые поражения.

Технологическая ставка

«Одним только наращиванием производства мы не можем обойтись. Нам нужно опережать россию в технологиях. Сейчас часто мы ищем ответы на их уже более технологичные решения. Нужно, чтобы они искали ответы на наши технологичные решения. И именно это главная идеология пункта „Оружие“ в плане устойчивости. Для этого в Украине внедряется формат Технологической ставки. В этом формате на регулярной основе будем собирать лучших специалистов и самые полезные технологические идеи», — рассказал глава государства.

Он добавил, что первое заседание ставки состоится в начале декабря.

К слову, накануне Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина увеличила производство крылатых ракет «Нептун» и усовершенствовала их для поражения целей на дальних расстояниях. Уже сделаны первые 100 ракет.

ТСН По материалам:

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