Рада приняла закон о направлении подразделений ВСУ в другие государства во время военного положения — Finance.ua

Рада приняла закон о направлении подразделений ВСУ в другие государства во время военного положения
Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения».
Об этом народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в Телеграме.
По его словам, соответствующую законодательную инициативу № 12 378 поддержали 317 народных депутатов.
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Согласно пояснительной записке, документ имеет целью законодательно нормировать отдельные вопросы направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения.
Принятым законом вносятся изменения в законы «О Вооруженных Силах Украины» и «О порядке направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства», которыми предусмотрено, что в период действия военного положения подразделения ВСУ могут находиться за границей для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины согласно статье 51 устава ООН.
Решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства будет принимать Президент Украины с одновременным представлением в Верховную Раду законопроекта об одобрении такого решения.
Но такая процедура не касается случаев использования подразделений ВСУ на территории государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, для отражения такой агрессии.
Вместе с проектом закона Президент должен предоставить информацию о заданиях, общей численности указанных подразделений, типе и составе их вооружения, военной техники, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделения и порядке их содержания.
Положения этого закона будут применяться к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления закона в силу были направлены в другое государство и находились на его территории с целью осуществления мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.
Ожидается, что принятие закона создаст условия для урегулирования отдельных вопросов направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие страны в период действия военного положения, а его реализация будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки.
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