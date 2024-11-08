Какая категория мужчин исчезла из учебных центров ВСУ, — СМИ — Finance.ua
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Какая категория мужчин исчезла из учебных центров ВСУ, — СМИ

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Массовая мобилизация мужчин в возрасте 50+ лет в Украине остановилась. Об этом пишет Главком со ссылкой на собственный источник в Главном управлении доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ.
Собеседник издания утверждает, что в настоящее время в учебных центрах ВСУ в общей сложности находится менее десятка мобилизованных этой возрастной категории. Их просто не мобилизуют в том количестве, которое было раньше.
«В силу своих физических особенностей и хронических болезней пожилые люди не могут полноценно выполнять боевые задания на линии столкновения, и боевые бригады (а именно для них сейчас готовят кадры учебные центры) не хотят брать таких людей», — объяснил собеседник.
Вместе с тем отмечается, что мужчин в возрасте 50−59 лет все же могут мобилизовать при наличии у них дефицитных военно-учетных специальностей. К таким, например, относятся сварщики, ремонтники тяжелой техники, связисты и т. д.
По материалам:
Главком
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