Какая категория мужчин исчезла из учебных центров ВСУ, — СМИ Сегодня 09:45

Массовая мобилизация мужчин в возрасте 50+ лет в Украине остановилась. Об этом пишет Главком со ссылкой на собственный источник в Главном управлении доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ.

Собеседник издания утверждает, что в настоящее время в учебных центрах ВСУ в общей сложности находится менее десятка мобилизованных этой возрастной категории. Их просто не мобилизуют в том количестве, которое было раньше.

«В силу своих физических особенностей и хронических болезней пожилые люди не могут полноценно выполнять боевые задания на линии столкновения, и боевые бригады (а именно для них сейчас готовят кадры учебные центры) не хотят брать таких людей», — объяснил собеседник.

Вместе с тем отмечается, что мужчин в возрасте 50−59 лет все же могут мобилизовать при наличии у них дефицитных военно-учетных специальностей. К таким, например, относятся сварщики, ремонтники тяжелой техники, связисты и т. д.

Главком По материалам:

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